مرز دوباره آتش گرفت؛ طالبان و پاکستان با سلاح سنگین در پکتیا درگیر شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری حدود ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه، ۱۸ مهر، در امتداد مرز افغانستان و پاکستان آغاز شد.

عبدالحق فدا، سخنگوی سپاه ۲۰۳ منصوری طالبان، وقوع درگیری را تأیید کرده و مدعی شده است نیروهای پاکستانی ابتدا تیراندازی کردند و نیروهای طالبان نیز در پاسخ آتش گشودند.

او گفته است درگیری پس از مدتی پایان یافته و به نیروهای طالبان تلفاتی وارد نشده است. مقام‌های پاکستانی تا زمان انتشار گزارش‌های اولیه درباره این رویداد موضع رسمی روشنی اعلام نکرده بودند و اطلاعات مستقلی نیز درباره تلفات احتمالی طرف پاکستانی منتشر نشده است.

سلاح سنگین در مرز؛ مردم خانه‌ها را ترک کردند

برخی منابع محلی دامنه درگیری را گسترده‌تر از دندپتان توصیف کرده و گفته‌اند تبادل آتش در بخش‌هایی از اریوب زازی نیز جریان داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، دو طرف از سلاح‌های سنگین استفاده کرده‌اند و شدت درگیری باعث شده شماری از ساکنان مناطق مرزی خانه‌های خود را ترک کنند. همچنین ادعا شده است نیروهای پاکستانی برخی روستاهای اریوب زازی را هدف قرار داده‌اند، هرچند جزئیات خسارات و تلفات احتمالی هنوز به‌طور مستقل مشخص نشده است.

مرزی که آرام نمی‌گیرد

این نخستین درگیری دو طرف در پکتیا نیست. طی ماه‌های اخیر چندین مورد تبادل آتش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان گزارش شده و هم‌زمان روابط سیاسی کابل و اسلام‌آباد نیز به‌شدت متشنج شده است.

پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به گروه‌های مسلح ضدپاکستانی، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان، اجازه فعالیت از خاک افغانستان می‌دهد؛ اتهامی که حکومت طالبان بارها آن را رد کرده است. همین اختلاف در نشست اخیر «فرمت مسکو» نیز به یکی از محورهای اصلی تنش میان نمایندگان دو طرف تبدیل شد.

پاکستان طی هفته‌های گذشته همچنین حملات هوایی در داخل افغانستان انجام داده و طالبان این اقدامات را نقض حاکمیت این کشور دانسته است.

با تازه‌ترین تبادل آتش در پکتیا، اختلافی که زمانی بیشتر در سطح بیانیه‌های سیاسی دنبال می‌شد، بار دیگر مستقیماً به میدان مرزی کشیده شده است؛ مرزی که هر بار با یک تیراندازی تازه، فاصله کابل و اسلام‌آباد را بیشتر می‌کند.

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