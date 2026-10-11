به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در پی جنگ‌ با انباشت فشارهای اقتصادی و مالی روبه‌رو شده است. وضعیتی که با افزایش بدهی عمومی، رشد هزینه‌های نظامی و افت شاخص‌های سلامت و آموزش همراه است. این شرایط در حالی ادامه دارد که برآوردهای رژیم صهیونیستی درباره کاهش توان اقتصاد برای مقابله با بحران‌های جدید هشدار می‌دهند و نشان می‌دهند بخشی از هزینه جنگ به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد.

روزنامه اقتصادی عبری «کالکالیست» گزارش داد هزینه جنگ رژیم صهیونیستی در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۴۰۵ میلیارد شکل معادل ۱۳۲.۶ میلیارد دلار، رسیده است. این رقم بر اساس برآوردهایی است که «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در آوریل گذشته ارائه کرد و هزینه‌ها و تعهدات مالی مرتبط با عملیات نظامی در این دوره را در بر می‌گیرد.

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی که کالکالیست منتشر کرده است، هزینه‌های کلی نظامی ۷۳ درصد از کل هزینه جنگ را تشکیل می‌دهند. سهم سایر هزینه‌های غیرنظامی ۱۴ درصد، پرداخت‌های صندوق جبران خسارت اموال ۸ درصد و هزینه بهره بدهی‌ها ۳.۵ درصد بوده است. در عین حال، برخی تعهدات مالی همچنان به‌طور کامل پرداخت نشده‌اند.

افزایش بدهی‌ها و فشار بر بودجه

کالکالیست به نقل از گزارش سالانه بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نوشت که حدود نیمی از هزینه‌های جنگ‌ این رژیم از طریق استقراض تأمین شده است. آن هم در شرایطی که هزینه جنگ در آن مقطع ۳۵۰ میلیارد شکل معادل ۱۱۴.۶ میلیارد دلار، برآورد می‌شد. رقمی که هنوز تصمیم‌های بعدی درباره افزایش هزینه‌های نظامی به آن افزوده نشده بود.

این روزنامه خاطرنشان کرد که صهیونیست‌ها تاکنون بخشی از بار مالی جنگ را از طریق پرداخت مالیات، از دست دادن درآمد و خدمت در نیروهای ذخیره تحمل کرده‌اند. افزون بر این، تدابیر مالیاتی اجراشده از سال ۲۰۲۵ میلادی نیز فشاری معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بر آنان وارد کرده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ میلادی به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید. در حالی که این نسبت پیش از جنگ حدود ۶۰ درصد بود.

این روزنامه هشدار داد افزایش بدهی‌ها، رژیم صهیونیستی را با فضای مالی بسیار محدودی روبه‌رو می‌کند. زیرا سهم بیشتری از درآمدهای آینده دولت این رژیم باید صرف بازپرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به آن شود. تداوم هزینه‌های نظامی در سطح بالا نیز توان اقتصاد برای مقابله با هر شوک جدید را کاهش می‌دهد.

بهبود اقتصادی، زیان‌های جنگ را جبران نمی‌کند

با وجود بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی، کالکالیست تأکید کرد که بهبود وضعیت اقتصاد به معنای جبران خسارت‌های انباشته‌شده یا بازگشت به مسیر رشدی نیست که در صورت وقوع‌نیافتن جنگ می‌توانست محقق شود.

بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، سرانه تولید ناخالص داخلی این رژیم در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲.۱ درصد بیشتر از میزان ثبت‌شده در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ میلادی بود. همچنین نرخ بیکاری در ماه آگوست به ۲.۸ درصد رسید و شاخص صرف ریسک در حدود ۶۱ واحد باقی ماند.

برآوردهایی که این روزنامه منتشر کرده است، از رشد ۴ درصدی اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۶ میلادی و رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۷ میلادی حکایت دارند. این در حالی است که رشد واقعی اقتصاد این رژیم در مجموع دو سال پس از همه‌گیری کرونا به ۱۵.۶ درصد رسیده بود.

کالکالیست توضیح داد که بهبود کنونی اقتصاد رژیم صهیونیستی با محدودیت‌های بیشتری مواجه است. چراکه همچنان هزینه‌های نظامی، خدمت نیروهای ذخیره و بازسازی و توان‌بخشی در دستور کار قرار دارند.

این وضعیت با دوره پس از همه‌گیری کرونا تفاوت دارد. در آن زمان نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی طی دو سال از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت و بودجه این رژیم در سال ۲۰۲۲ میلادی مازاد ۰.۶ درصدی ثبت کرد. در آن مقطع، ۱۰ میلیارد شکل معادل ۳.۳ میلیارد دلار نیز در خزانه دولت رژیم صهیونیستی باقی مانده بود.

وخامت وضعیت سلامت، بار اقتصادی را سنگین‌تر می‌کند

در بخش سلامت، داده‌های صندوق بیمه درمانی «کلالیت» رژیم صهیونیستی که حدود پنج میلیون بیمه‌شده را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مراجعه کودکان و نوجوانان به بخش‌های اورژانس روان‌پزشکی در سومین سال جنگ در مقایسه با دوره مبنا، ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.

کالکالیست همچنین با استناد به داده‌های اتحادیه عمومی کارگران رژیم صهیونیستی گزارش داد که زمان انتظار برای دریافت خدمات درمان روان‌شناختی به یک سال رسیده و در مناطق حاشیه‌ای به حدود دو سال نزدیک شده است.

همچنین میزان تشخیص‌های جدید اختلال استرس پس از سانحه در میان آوارگان مناطق جنوبی رژیم صهیونیستی همچنان شش برابر بیشتر از سطح مبنا بوده است. در همین حال، شاخص‌های مربوط به بی‌نظمی فشار خون در میان آوارگان جنوب اراضی اشغالی طی سه سال گذشته بین ۳۰ تا ۵۳.۷ درصد بدتر شده‌اند.

این روزنامه هشدار داد که چنین آسیب‌هایی می‌توانند هزینه‌های بیشتری برای درمان و توان‌بخشی به دولت رژیم صهیونیستی تحمیل کنند و در عین حال، بر بهره‌وری، توانایی اشتغال و درآمدهای آینده افراد تأثیر منفی بگذارند.

افت کیفیت آموزش، تهدیدی برای بهره‌وری و درآمدهای دولت

در حوزه آموزش، نتایج آزمون‌های پیزا در سال ۲۰۲۵ میلادی که در ماه سپتامبر منتشر شد، نشان داد عملکرد دانش‌آموزان رژیم صهیونیستی در ریاضیات، خواندن و علوم به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده تاکنون رسیده است.

بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ۴۶ درصد از دانش‌آموزان رژیم صهیونیستی به سطح پایه مهارت در ریاضیات نرسیده‌اند. این رقم در حوزه خواندن ۴۱ درصد بوده است.

کالکالیست توضیح داد که روند افت کیفیت آموزش رژیم صهیونیستی پیش از جنگ آغاز شده بود و نتایج آزمون‌ها نیز تأثیر جنگ را به‌طور جداگانه مشخص نمی‌کنند. با این حال، اختلال در روند تحصیل و آوارگی دانش‌آموزان، مشکلات موجود را تشدید کرده است.

این روزنامه هشدار داد ضعف مهارت‌های آموزشی در آینده می‌تواند بر فرصت‌های شغلی، سطح دستمزدها و درآمدهای مالیاتی دولت رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد. آن هم در شرایطی که نیاز دولت این رژیم به تأمین مالی بدهی‌ها و هزینه‌های نظامی رو به افزایش است.

هزینه‌ای پایان‌ناپذیر که بر دوش نسل‌های آینده خواهد افتاد

کالکالیست در جمع‌بندی گزارش خود نوشت دولت آینده رژیم صهیونیستی با سه بار مالی مرتبط و فزاینده شامل افزایش بدهی‌ها و هزینه‌های نظامی، رشد نیازهای حوزه سلامت و افت سرمایه انسانی روبه‌رو خواهد بود.

این روزنامه تأکید کرد که ادامه رشد تولید ناخالص داخلی و بهبود بازارهای مالی رژیم صهیونیستی به معنای پایان‌یافتن هزینه‌های جنگ این رژیم نیست. به هشدار این روزنامه، اگر این تعهدات و مشکلات رسیدگی نشوند، بدهی‌های بیشتری به نسل‌های آینده در رژیم صهیونیستی منتقل خواهد شد. نسل‌هایی که در عین حال، توان کمتری برای ایجاد درآمدهای لازم به‌منظور بازپرداخت این بدهی‌ها خواهند داشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸