به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روز یکشنبه، ۱۹ مهر، به مناسبت روز جهانی دختر اعلام کرد که ازدواج در سن کودکی، دوران کودکی دختران را کوتاه کرده و بسیاری از فرصت‌های ضروری برای آموزش، رشد فردی و دستیابی به استقلال اقتصادی را از آنان می‌گیرد.

شعار جهانی یونیسف برای روز دختر در سال ۲۰۲۶ نیز بر همین مسئله متمرکز شده است: پایان‌دادن به ازدواج کودکان و سرمایه‌گذاری بر حقوق دختران. این نهاد تأکید کرده است که باقی‌ماندن دختران در مدرسه، دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و حمایتی و مقابله با هنجارهایی که زمینه ازدواج زودهنگام را فراهم می‌کنند، از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این پدیده است.

وقتی مدرسه بسته می‌شود، خطر ازدواج زودهنگام بیشتر می‌شود

هشدار یونیسف در افغانستان تنها درباره ازدواج کودکان نیست؛ مسئله آموزش دختران نیز مستقیماً با آن پیوند دارد.

بر اساس تازه‌ترین اعلام یونیسف، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغانستانی از آموزش متوسطه محروم شده‌اند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که تحصیل متوسطه و دانشگاهی عملاً به روی دختران و زنان بسته است.

یونیسف پیش‌تر هشدار داده بود که مدرسه برای دختران فقط محل آموزش نیست؛ ادامه تحصیل می‌تواند آنان را در برابر ازدواج زودهنگام، کار کودکان، خشونت و سوءاستفاده نیز محافظت کند.

این نهاد همچنین گزارش کرده است که محرومیت طولانی‌مدت دختران از آموزش با افزایش مشکلات روانی، ازدواج‌های زودهنگام و بارداری در سنین پایین همراه شده است.

ازدواج کودکان؛ مسئله‌ای قدیمی که بحران تازه آن را تشدید می‌کند

ازدواج زودهنگام پیش از بازگشت طالبان نیز یکی از چالش‌های جدی افغانستان بود. پژوهش‌های پیشین یونیسف نشان داده بود که دست‌کم یک‌سوم دختران ممکن است پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کنند و فقر، فشارهای خانوادگی و محرومیت از آموزش از عوامل مهم این پدیده هستند.

اکنون بحران اقتصادی، کاهش فرصت‌های تحصیلی و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری بیشتر آنان را افزایش داده است.

یونیسف تأکید کرده است که پایان‌دادن به ازدواج کودکان تنها با یک اقدام ممکن نیست و نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست؛ از حفظ دختران در مدرسه و اصلاح قوانین گرفته تا حمایت اجتماعی از خانواده‌ها و مقابله با هنجارهایی که ازدواج در سنین پایین را عادی می‌کنند.

پیام روز جهانی دختر در افغانستان امسال از یک تناقض آشکار عبور می‌کند: از یک سو نهادهای بین‌المللی می‌گویند برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام باید دختران را در مدرسه نگه داشت؛ از سوی دیگر، میلیون‌ها دختر افغانستانی همچنان اجازه ندارند پس از کلاس ششم وارد مدرسه شوند.

برای بسیاری از دختران افغانستان، مطالبه امروز دیگر فقط پایان ازدواج کودکان نیست؛ حق ماندن در کلاس درس و داشتن فرصت انتخاب آینده‌ای است که دیگران پیشاپیش برایشان تعیین نکرده باشند.

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