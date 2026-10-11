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ازبکستان برای مرمت میراث تاریخی شمال افغانستان وارد میدان شد

۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
کد مطلب: 1876748
ازبکستان برای مرمت میراث تاریخی شمال افغانستان وارد میدان شد

هیئتی از آژانس میراث فرهنگی ازبکستان با سفر به چند استان شمال و شمال‌شرق افغانستان، از آمادگی این کشور برای مشارکت در بازسازی و مرمت شماری از بناهای تاریخی خبر داده است؛ از جمله مجموعه تاریخی «شاه مشرب بابا» در شهرستان اشکمشِ تخار که قرار است با طرحی گسترده بازسازی شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز یکشنبه، ۱۹ مهر، اعلام کرد هیئتی به ریاست عزیزجان عارف‌جانوف، معاون رئیس آژانس میراث فرهنگی ازبکستان، به تخار سفر کرده و از مجموعه تاریخی «شاه مشرب بابا» در شهرستان اشکمش بازدید کرده است.

براساس اعلام رسمی، طرف ازبکستان وعده داده است این مجموعه تاریخی به‌صورت استاندارد مرمت و بازسازی شود. در طرح پیشنهادی، بخش‌هایی از جمله قربانگاه، کتابخانه عمومی، مسجد، وضوخانه، فضای سبز، پارکینگ و دیگر امکانات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

مقام‌های محلی طالبان نیز در جریان این بازدید، گزارشی از پیشینه تاریخی و فرهنگی این بنا و نیازهای آن برای مرمت در اختیار هیئت ازبکستان قرار داده‌اند.

هیئت ازبکستان علاوه بر تخار، به استان سرپل نیز سفر کرده است. این هیئت شامل شماری از مقام‌ها و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، از جمله مسئولان مرکز منطقه‌ای بازسازی سمرقند و مؤسسه تحقیقات علمی میراث فرهنگی ازبکستان بوده است.

گزارش‌های محلی همچنین از بازدید این هیئت از برخی بناهای تاریخی در اندخویِ فاریاب و اعلام آمادگی برای همکاری در مرمت آنها حکایت دارد.

همکاری فرهنگی کابل و تاشکند طی ماه‌های اخیر گسترش یافته است. سفیر ازبکستان در کابل پیش‌تر در دیدار با مقام‌های فرهنگی طالبان از چهره‌هایی چون ابوریحان بیرونی، ابن‌سینا، علی‌شیر نوایی و بابا رحیم مشرب به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی مشترک منطقه یاد کرده و از برنامه سفر یک هیئت تخصصی فرهنگی به افغانستان خبر داده بود.

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