ازبکستان برای مرمت میراث تاریخی شمال افغانستان وارد میدان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز یکشنبه، ۱۹ مهر، اعلام کرد هیئتی به ریاست عزیزجان عارف‌جانوف، معاون رئیس آژانس میراث فرهنگی ازبکستان، به تخار سفر کرده و از مجموعه تاریخی «شاه مشرب بابا» در شهرستان اشکمش بازدید کرده است.

براساس اعلام رسمی، طرف ازبکستان وعده داده است این مجموعه تاریخی به‌صورت استاندارد مرمت و بازسازی شود. در طرح پیشنهادی، بخش‌هایی از جمله قربانگاه، کتابخانه عمومی، مسجد، وضوخانه، فضای سبز، پارکینگ و دیگر امکانات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

مقام‌های محلی طالبان نیز در جریان این بازدید، گزارشی از پیشینه تاریخی و فرهنگی این بنا و نیازهای آن برای مرمت در اختیار هیئت ازبکستان قرار داده‌اند.

هیئت ازبکستان علاوه بر تخار، به استان سرپل نیز سفر کرده است. این هیئت شامل شماری از مقام‌ها و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، از جمله مسئولان مرکز منطقه‌ای بازسازی سمرقند و مؤسسه تحقیقات علمی میراث فرهنگی ازبکستان بوده است.

گزارش‌های محلی همچنین از بازدید این هیئت از برخی بناهای تاریخی در اندخویِ فاریاب و اعلام آمادگی برای همکاری در مرمت آنها حکایت دارد.

همکاری فرهنگی کابل و تاشکند طی ماه‌های اخیر گسترش یافته است. سفیر ازبکستان در کابل پیش‌تر در دیدار با مقام‌های فرهنگی طالبان از چهره‌هایی چون ابوریحان بیرونی، ابن‌سینا، علی‌شیر نوایی و بابا رحیم مشرب به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی مشترک منطقه یاد کرده و از برنامه سفر یک هیئت تخصصی فرهنگی به افغانستان خبر داده بود.

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