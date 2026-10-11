ارائه مشاوره تخصصی رایگان در مرکز مشاوره فاطمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامرضا زیدی در گفت و گویی خبری با اشاره به فعالیت مرکز مشاوره فاطمی در حرم مطهر بانوی کرامت افزود: این مرکز با هدف ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای به زائران و کمک به آنان در زمینه مسائل فردی و خانوادگی فعالیت می‌کند و تلاش شده است با حضور مشاوران متخصص در حوزه‌های مختلف، امکان بهره‌مندی زائران از خدمات مشاوره‌ای در مدت حضور در حرم مطهر فراهم شود.

زیدی با بیان اینکه مشاوره‌های ارائه‌شده در این مرکز به‌صورت افتخاری و بدون دریافت هزینه انجام می‌شود، اظهار داشت: زائران می‌توانند متناسب با نیاز خود از خدمات مشاوره‌ای تخصصی در موضوعات مختلف استفاده کنند و از ظرفیت مشاوران حاضر در مرکز بهره‌مند شوند.

رئیس اداره خانواده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: حوزه‌های خانواده، پیش از ازدواج، فرزندپروری، کودک و نوجوان، استعدادسنجی، شغلی، تحصیلی، وسواس، اضطراب، افسردگی، مشاوره فردی و مشاوره انگیزشی از جمله حوزه‌های تخصصی است که در مرکز مشاوره فاطمی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: حضور مشاوران در حوزه‌های گوناگون این امکان را برای زائران فراهم کرده است که مسائل و دغدغه‌های خود را در زمینه‌های فردی، خانوادگی، تربیتی، تحصیلی و شغلی با افراد متخصص در میان بگذارند و از راهنمایی‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

زیدی درباره زمان ارائه خدمات مشاوره در این مرکز گفت: هر روز از ساعت ۹ تا ۱۳ خدمات مشاوره‌ای ویژه بانوان ارائه می‌شود و در نوبت عصر و شب نیز از ساعت ۱۵ تا ۲۳ خدمات مشاوره ویژه آقایان و خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مرکز مشاوره فاطمی در صحن جوادالائمه علیه‌السلام، جنب درب ۲۴ حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها قرار دارد و زائران می‌توانند با مراجعه به این مرکز از خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

رئیس اداره خانواده حرم مطهر بانوی کرامت تصریح کرد: حضور حدود ۷۰ استاد و مشاور در رشته‌های تخصصی مختلف، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به زائران ایجاد کرده است و این خدمات با رویکرد تسهیل دسترسی زائران به مشاوره تخصصی و در راستای حمایت از خانواده ارائه می‌شود.

زیدی در پایان خاطرنشان کرد: زائران برای دریافت نوبت و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق صفحه @nobat_fatemi و شماره تلفن ۰۲۵۳۷۱۷۵۴۵۰ با مرکز مشاوره فاطمی در ارتباط باشند.