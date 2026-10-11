تلاش برای ناامن سازی سیستان در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده شهدای ترور در بیانیه ای تاکید کردند: بی‌تردید، تلاش برای ناامن‌سازی استان سیستان‌ و بلوچستان در راستای اهداف خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف تضعیف امنیت ملی، ایجادتفرقه و خدشه‌دار کردن وحدت و همبستگی مردم ایران صورت می‌گیرد

در بیانیه خانواده شهدای ترور در محکومیت حملات تروریستی اخیر در سیستان‌ و بلوچستان آمده است: استان سیستان‌ و بلوچستان در هفته گذشته شاهد چندین حمله تروریستی از سوی گروهک‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ حملاتی که به شهادت تعدادی از هم‌وطنان عزیزمان، از جمله یک بانوی نخبه ایرانی نصرت افتخاری، انجامیده و بار دیگر چهره ضدانسانی تروریسم را آشکار ساخته است.

در ادامه بیانیه آمده است: بی‌تردید، تلاش برای ناامن‌سازی استان سیستان‌ و بلوچستان در راستای اهداف خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف تضعیف امنیت ملی، ایجادتفرقه و خدشه‌دار کردن وحدت و همبستگی مردم ایران صورت می‌گیرد. اقداماتی که نه‌تنها هیچ دستاوردی برای اقوام و مذاهب اسلامی ندارد، بلکه تنها موجب رنج مردم بی‌گناه و خشنودی دشمنان مشترک آنان خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما خانواده‌های شهدای ترور بر این باوریم که هیچ گروه تروریستی نماینده واقعی هیچ قوم یا مذهبی نیست و نباید اجازه داد جنایتکاران با سوءاستفاده از تفاوت‌های قومی و مذهبی، میان مردم شریف ایران تفرقه ایجاد کنند. مردم نجیب سیستان‌وبلوچستان، همچون دیگر هم‌وطنانمان، شایسته برخورداری از امنیت پایدار، آرامش و فرصت‌های برابر برای پیشرفت هستند.

بر اساس این بیانیه، همچنین، با توجه به موقعیت مرزی استان سیستان‌وبلوچستان و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم دو سوی مرز، نقش سازنده کشورهای منطقه، به‌ویژه کشور همسایه پاکستان، در مقابله با تروریسم و تأمین امنیت پایدار منطقه، اهمیتی ویژه دارد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در کشور پاکستان با افزایش مسئولیت خود در قبال همسایگان و به ویژه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی و جلوگیری از سوءاستفاده عوامل بیگانه از مناطق مرزی، گام‌های مؤثری در جهت حفظ امنیت، ثبات و منافع مشترک دو ملت بردارد.

در بخش پیگیری از بیانیه آمده است: خانواده شهدای ترور ضمن محکومیت شدید حملات تروریستی اخیر و تبریک و تسلیت شهادت هم‌وطنان عزیزمان به خانواده‌های داغدار آنان و مردم شریف سیستان‌وبلوچستان، از دستگاه‌های مسئول خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای ارتقای امنیت استان، شناسایی و مجازات قانونی تمامی عاملان و آمران این جنایت‌ها و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی هستند.

این بیانیه می افزاید: در پایان، تأکید می‌کنیم که امنیت سیستان‌وبلوچستان، امنیت ایران و وحدت اقوام و مذاهب، سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان این سرزمین است. خون شهدای ترور، فارغ از قومیت و مذهب، ما را به پاسداری از همبستگی ملی و ایستادگی در برابر تروریسم وادار می‌کند.



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