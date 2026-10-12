به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره خانواده حرم مطهر از برگزاری فراخوان استعدادیابی «ستارههای کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال خبر داد.
این فراخوان با هدف شناسایی کودکان مستعد در حوزه گویندگی و اجرا برگزار میشود.
شرایط شرکت:
- سن بین ۴ تا ۷ سال
- بیان خوب و استعداد اجرا و گویندگی
- توانایی صحبت با شیرینی و زبان کودکانه
- راحتی جلوی دوربین
نحوه شرکت در تست اولیه
والدین گرامی میتوانند از کودک خود یک فیلم ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقهای بگیرند که در آن، کودک یک متن کوتاه درباره پیامبر مهربانمان حضرت محمد صلیاللهعلیهوآلهوسلم را از حفظ و با زبان کودکانه بیان کند.
فیلم تهیهشده را به آیدی @HRezaie_IR در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کانال تخصصی کودکان فاطمی به آیدی @ravaghkoodak مراجعه کنند.
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