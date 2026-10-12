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استعدادیابی «ستاره‌های کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
کد مطلب: 1876762
استعدادیابی «ستاره‌های کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال

اداره خانواده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، از کودکان ۴ تا ۷ سال برا شرکت در برنامه استعدادیابی «ستاره‌های کوچولوی حرم» دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره خانواده حرم مطهر از برگزاری فراخوان استعدادیابی «ستاره‌های کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال خبر داد.

این فراخوان با هدف شناسایی کودکان مستعد در حوزه گویندگی و اجرا برگزار می‌شود.

شرایط شرکت:

  • سن بین ۴ تا ۷ سال
  • بیان خوب و استعداد اجرا و گویندگی
  • توانایی صحبت با شیرینی و زبان کودکانه
  • راحتی جلوی دوربین

نحوه شرکت در تست اولیه

والدین گرامی می‌توانند از کودک خود یک فیلم ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه‌ای بگیرند که در آن، کودک یک متن کوتاه درباره پیامبر مهربانمان حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را از حفظ و با زبان کودکانه بیان کند.

فیلم تهیه‌شده را به آیدی @HRezaie_IR در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال تخصصی کودکان فاطمی به آیدی @ravaghkoodak مراجعه کنند.

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استعدادیابی «ستاره‌های کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال

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