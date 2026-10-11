به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حوادث رانندگی در خیابان‌های عراق هر روز افزایش می‌یابد در حالی که سرگرم‌شدن رانندگان با تلفن‌های همراه به عادتی رایج و مستمر هنگام رانندگی تبدیل شده است. رانندگان نیز از ضعف نظارت ترافیکی چه از نظر دوربین‌های هوشمند و چه رادارهایی که تنها برخی جاده‌ها و تقاطع‌ها را پوشش می‌دهند و تمام خیابان‌های عراق را شامل نمی‌شوند، سوءاستفاده می‌کنند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این پدیده ایمنی عمومی عراق را تهدید می‌کند. چرا که بخش عمده‌ای از تصادفات رانندگی به دلیل حواس‌پرتی ناشی از استفاده از تلفن همراه رخ می‌دهد. اگرچه قانون راهنمایی و رانندگی عراق برای استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی جریمه‌ای به مبلغ ۱۰۰ هزار دینار عراقی، معادل حدود ۷۷ دلار آمریکا، در نظر گرفته است، اجرای این قانون همچنان به توانایی نیروهای ترافیکی برای شناسایی و اثبات تخلف بستگی دارد.

گسترش رادارها برای مقابله با تخلفات رانندگی

اداره راهنمایی و رانندگی عراق، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را در صدر فهرست تخلفات خطرناکی قرار داده است که باید فوراً به آن‌ها رسیدگی شود. این اداره هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۸۰ رادار دیگر در استان‌های مختلف نصب کند تا تخلفات رانندگی را کنترل کند.

«عدی سمیر» مدیر راهنمایی و رانندگی عراق، در یک نشست خبری گفت: رادارهای جدید به‌طور مساوی توزیع خواهند شد. ۴۰ رادار در استان‌ها و ۴۰ رادار در بغداد نصب می‌شوند. این رادارها با زاویه ۳۶۰ درجه کار می‌کنند و همگی روی خودروهای گشتی مستقر خواهند بود.

سمیر همچنین اشاره کرد که هر استان اکنون پنج رادار سیار دارد که از طریق گشت‌های ترافیکی به کار گرفته می‌شوند و توزیع آن‌ها بر اساس طول خیابان‌ها و جاده‌های برون‌شهری هر استان صورت گرفته است.

وی افزود که این اداره پیش‌تر مجموعه‌ای از رادارها و دوربین‌های مجهز به فناوری هوش مصنوعی وارد کرده و طی دوره گذشته نصب آن‌ها را در بغداد و استان‌های مختلف گسترش داده است. به گفته او، سامانه هوشمند ترافیک بغداد شامل ۱۳۹ نقطه مجهز به دوربین در تقاطع‌ها و میدان‌ها و همچنین ۶۰ نقطه راداری است.

دوربین‌های محدود و فرصت تخلف برای رانندگان

افسران راهنمایی و رانندگی عراق در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» تأکید می‌کنند که استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از جمله تخلفاتی است که هر روز ثبت می‌شود. به گفته آنان، سامانه‌های دوربین هوشمند و رادارهای جدید در جاده‌ها و تقاطع‌های اصلی روزانه صدها تخلف را ثبت می‌کنند.

یک سروان اداره راهنمایی و رانندگی بغداد که خواست نامش فاش نشود، گفت که نیروهای گشتی مستقر در خیابان‌ها هر روز تخلف رانندگان در استفاده از تلفن همراه را رصد می‌کنند.

او به روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد: محدودبودن تعداد دوربین‌ها در برخی خیابان‌ها، نظارت فراگیر را دشوار می‌کند. رانندگان نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و مرتکب تخلفاتی می‌شوند که در مناطقی با نظارت شناخته‌شده از انجام آن‌ها خودداری می‌کنند.

این افسر افزود: گسترش سامانه دوربین‌ها یکی از راهکارهای عملی است که اداره راهنمایی و رانندگی در پی توسعه آن است. زیرا مأموران ترافیکی نمی‌توانند تمام خودروها را در جاده‌های شلوغ زیر نظر داشته باشند، در حالی که دوربین‌ها می‌توانند تخلفات را سریع‌تر و دقیق‌تر ثبت کنند.

مرور شبکه‌های اجتماعی پشت فرمان؛ عادتی رو به گسترش

رانندگان می‌گویند استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی طی سال‌های اخیر رواج بیشتری یافته است. به‌ویژه از آنجا که تلفن همراه به ابزاری دائمی برای ارتباطات و انجام امور کاری تبدیل شده است.

«علی ابواحمد» راننده ۶۲ ساله تاکسی در بغداد، این پدیده را چنین توصیف می‌کند: دیگر موضوع فقط پاسخ‌دادن به یک تماس ضروری نیست. بیشتر رانندگان هنگام رانندگی، حتی در بزرگراه‌ها، شبکه‌های اجتماعی را مرور می‌کنند به پیام‌ها پاسخ می‌دهند و محتوا تماشا می‌کنند.

او خواستار گسترش پوشش دوربین‌ها و افزایش جریمه‌ها شد و گفت: تخلفی که راننده تصور نمی‌کند بابت آن گرفتار شود به‌راحتی به یک عادت تبدیل می‌شود.

حواس‌پرتی راننده؛ از تأخیر در واکنش تا تشدید ترافیک

مشکل استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی تنها به احتمال وقوع تصادف مستقیم محدود نمی‌شود. حواس‌پرتی ناشی از تلفن همراه می‌تواند واکنش راننده به چراغ راهنمایی یا خودروی متوقف‌شده در مقابلش را به تأخیر بیندازد یا باعث شود ناگهان از مسیر خود منحرف شود.

این وضعیت نیز به نوبه خود می‌تواند حرکت خودروها را مختل کند و بر شدت ترافیک و راه‌بندان بیفزاید.

هشدار بیمارستان‌ها درباره افزایش حوادث مرتبط با تلفن همراه

بیمارستان‌های عراق هر روز شاهد حوادثی هستند که استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در وقوع آن‌ها نقش داشته است. «محمد موسوی» پزشک مقیم بیمارستان «یرموک: در بغداد، تأکید می‌کند: بخش‌های اورژانس هر روز با چندین مورد تصادف و حوادث زیرگرفتن عابران پیاده روبه‌رو می‌شوند و بعداً مشخص می‌شود که این حوادث بر اثر استفاده از تلفن همراه رخ داده‌اند.

او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» افزود: این نوع حوادث طی دو سال گذشته گسترش یافته است و همین مسئله ضرورت تشدید مجازات‌ها و افزایش جریمه‌های مربوط به استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را برای حفاظت از جان و سلامت شهروندان آشکار می‌کند. زیرا استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی به معنای بی‌اعتنایی به جان مردم است.

سالانه ۲۷۰۰ کشته در تصادفات رانندگی عراق

بر اساس داده‌های رسمی، سالانه حدود ۲۷۰۰ نفر در عراق بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۱۱ هزار نفر مجروح می‌شوند.

این آمار در شرایطی ثبت می‌شود که شمار خودروهای ثبت‌شده در عراق از هفت میلیون دستگاه فراتر رفته و تعداد آن‌ها همچنان رو به افزایش است. رشدی که از ظرفیت جاده‌های این کشور برای پذیرش خودروها پیشی گرفته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸