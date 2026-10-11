پایان دادن به اقدامات خصمانه، برای عربستان هزینه کمتری دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: اصل مقابله به مثل، تعیین کننده ماهیت پاسخ نظامی به رژیم سعودی در این مرحله است.

ده‌ها شهید، صدها مجروح و تخریب زیرساخت ها، نیروهای مسلح را مسئول پاسخگویی می‌کند. رژیم سعودی به مدت ۱۲ سال به درخواست‌ها برای رفع محاصره و توقف هدف قرار دادن فرودگاه صنعا توجهی نکرد. به فرودگاه صنعا قبل از اینکه دشمن صهیونی حملات خود را انجام دهد صدها حمله انجام شد و زیرساخت‌های آن منهدم شد.

رفع محاصره و پایان دادن به فعالیت‌های خصمانه، برای عربستان سعودی هزینه کمتری نسبت به ماجراجویی‌های نظامی آن دارد. ماجراجویی‌های نظامی رژیم سعودی به آن آسیب استراتژیک وارد می‌کند. ما به خطوط هوایی که به فرودگاه‌های عربستان پرواز می‌کنند توصیه می‌کنیم با مرکز عملیات بشردوستانه یمن هماهنگ کنند. هماهنگی با مرکز عملیات بشردوستانه نشان دهنده سلب مسئولیت اخلاقی و قانونی برای خطوط هوایی است.

وزارت خارجه یمن افزود: فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خصمانه رژیم قطر، آن را شریک خون و رنج یمنی‌ها می‌کند. نقش قطر از میانجیگری برای حل مناقشات به سمت همسویی نادرست با رژیم سعودی کاهش یافته است. ما از رژیم قطر می‌خواهیم که موضع خود و مشارکت خود در هدف قرار دادن مردم یمن را از نظر سیاسی و رسانه‌ای بررسی کند. سازمان ملل و فرستاده آن در یمن فعالیت‌های مشکوکی را فاش می‌کنند که جنایات عربستان را مشروعیت می‌بخشد.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد: تا زمانی که دشمن سعودی تجاوزات و مداخله خود در یمن را متوقف نکند، آنچه در راه است بزرگتر است. کسانی که با اظهارات و مواضع خود، اقدامات ما را محکوم می‌کنند باید رژیم سعودی را به توقف جنایات و تجاوزات خود وادار کنند.

اگر دشمن سعودی جلوی تجاوزات خود را نگیرد، فهرست طولانی خواهد شد و فریاد آن، عنوان مرحله بعدی خواهد بود. تبدیل باب المندب به میدان رویارویی نظامی توسط رژیم سعودی، نیات و انگیزه‌های واقعی را آشکار می‌کند. سکوت جامعه جهانی در قبال عربستان و نظامی‌سازی باب المندب ، دوگانگی مواضع آن را آشکار می‌کند.

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