به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حسین الحاج حسن نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان تأکید کرد آمریکا نمی‌پذیرد کسی در برابر آن بایستد و می‌کوشد بر همه مؤلفه‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی منطقه سلطه پیدا کند.

وی گفت جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، طرح استعماری آمریکا را ناکام گذاشته است.

الحاج حسن با اشاره به اینکه بخشی از جوامع منطقه از رویارویی با صاحبان قدرت هراس دارند، اظهار کرد: مقاومت در برابر چالش‌های مختلف بر قدرت حق تکیه دارد و همچنان در معادلات منازعه منطقه‌ای حضور دارد.

رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ هرمل همچنین گفت: محور مقاومت در قلب رویارویی در جبهه‌های مختلف قرار دارد و بر گذرگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در سطح جهان تسلط دارد.

وی افزود: این وضعیت، سلطه‌طلبی جهانی را با بحرانی بزرگ در عرصه اقتصاد روبه‌رو کرده که پیامدهای آن دامنگیر ملت‌های بسیاری در سراسر جهان شده است.

الحاج حسن افزود: لبنان بخشی از محور مقاومت است و هرگونه راه‌حل برای مسائل منطقه با لبنان ارتباط دارد.

وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات، لبنان را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت توافق چارچوب، گفت: این توافق با بن‌بست مواجه شده است. طرف مقابل قصد ندارد امتیازی به دولت لبنان بدهد، بلکه می‌کوشد این دولت را به پذیرش شروط خود وادار کند و آن را ملزم سازد تمام خواسته‌های آمریکا را اجرا کند.

الحاج حسن در پایان تأکید کرد لبنان با جنگ‌هایی در شکل‌ها و سطوح مختلف روبه‌روست و خواستار صبر، پایداری، ایستادگی و پایبندی به حق در مواجهه با این شرایط شد.

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