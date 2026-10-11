تمدید تعلیق فعالیت فرودگاه ریاض پس از حملات نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت هواپیمایی سعودی امروز یکشنبه اعلام کرد که تعلیق فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر «ریاض» پایتخت عربستان تا اطلاع ثانوی تمدید شده است. این در حالی است که خبرگزاری‌هایی از جمله آسوشیتدپرس گزارش داده‌اند این فرودگاه طی ۲۴ ساعت آینده فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منبعی آگاه گزارش داد که فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض روز یکشنبه در پی حمله نیروهای مسلح یمن که به کشته‌شدن دست‌کم ۱۲ نفر و زخمی‌شدن صدها نفر انجامید، همچنان متوقف مانده است. مقام‌های سعودی دیروز شنبه از تعلیق موقت فعالیت‌های این فرودگاه خبر داده بودند.

تداوم توقف پروازها تا اطلاع ثانوی

این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت: بامداد امروز به ما اطلاع دادند که تعلیق فعالیت‌های فرودگاه ریاض تمدید شده است.

منبع دیگری که بر پروازهای ورودی به ریاض نظارت دارد نیز تأیید کرد که فعالیت‌های فرودگاه ملک خالد تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

این منبع گفت: اطلاعات موجود نزد ما حاکی از آن است که فعالیت‌ها تا اطلاع ثانوی تعلیق شده‌اند و برخی سامانه‌ها از جمله رادارها و تجهیزات ارتباطی، آسیب دیده‌اند. وضعیت باندهای فرودگاه نیز باید ارزیابی شود.

از سوی دیگر، پلتفرم «فلایت‌رادار ۲۴» که در زمینه رصد ترافیک هوایی فعالیت می‌کند، در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از تمدید تعطیلی فرودگاه ریاض به مدت ۲۴ ساعت دیگر تا ساعت ۲۱ به وقت گرینویچ روز یکشنبه خبر داد.

انتقال زمینی شهروندان از کویت به ریاض

سفارت عربستان سعودی در کویت نیز امروز یکشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از روز دوشنبه، اتوبوس‌هایی برای انتقال شهروندانی که قصد بازگشت به ریاض را دارند، فراهم خواهد کرد. مشروط بر اینکه پرواز آن‌ها لغو شده باشد و رزرو سفر لغوشده داشته باشند.

فاصله پایتخت کویت تا ریاض بیش از ۶۰۰ کیلومتر است.

گزارش از سقوط پرتابه در اطراف فرودگاه دمام

نیروهای مسلح یمن حملات خود به فرودگاه‌های عربستان سعودی را تشدید کرده است. در همین حال، ائتلاف سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که یک پرتابه در اطراف فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر «دمام» سقوط کرده است.

منطقه شرقی عربستان سعودی شهرهایی از جمله «دمام»، «خبر»، «ظهران»، «جبیل» و «احساء» را در بر می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی و نفتی این کشور به شمار می‌رود. مقر شرکت بزرگ نفتی آرامکو نیز در شهر ظهران واقع شده است.

لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به عربستان

حملات نیروهای مسلح یمن به فرودگاه‌های عربستان سعودی، چندین شرکت هواپیمایی را به لغو پروازهای خود به مقصد این کشور واداشته است.

به گزارش رویترز، آخرین مورد مربوط به شرکت هواپیمایی کویت بود که پروازهای خود از ریاض و به مقصد این شهر را لغو کرد.

شرکت‌های هواپیمایی لوفت‌هانزا و ایر ایندیا نیز روز پنجشنبه از تعلیق پروازهای خود به ریاض خبر داده بودند.

همچنین خبرگزاری‌ها به نقل از آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا گزارش دادند که این نهاد روز جمعه به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده است از پرواز در بخش‌های بیشتری از حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.

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