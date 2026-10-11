ابتکار مساجد مشهد در برگزاری میزهای مشاوره انتخاب رشته و مسیر شغلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ با اعلام نتایج کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها، تب و تاب انتخاب رشته مناسب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های میلیون‌ها جوان دانش‌آموز و خانواده‌های آنان است. به این منظور تعدادی از مساجد مشهد با دعوت از کارشناسان و مشاوران، میزهای تخصصی مشاوره در این رابطه راه‌ انداختند.

این برنامه با عنوان «پایان کنکور؛ آغاز راه» با برپایی میزهای تخصصی مشاوره انتخاب رشته و مسیر شغلی در هفت مسجد منتخب مشهد برگزار شد. این برنامه به همت بخش اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و با همکاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی اجرا گردید.

در این زمینه مرکز امور مساجد خراسان در روزهای منتهی به اعلام نتایج کنکور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: "همزمان با ایام انتخاب رشته و هفته دفاع مقدس، «میز تخصصی مشاوره انتخاب رشته» با همکاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی در تعدادی از مساجد منتخب برگزار می‌شود. در این برنامه، اساتید مجرب دانشگاه و مشاوران متخصص در کنار دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور خواهند بود تا با بررسی شرایط تحصیلی، علایق، توانمندی‌ها و اهداف هر فرد، مسیر مناسب‌تری برای انتخاب رشته دانشگاهی و آینده شغلی ترسیم شود. خدمات مشاوره این طرح کاملاً رایگان است و پیش‌ثبت‌نام صرفاً برای برنامه‌ریزی بهتر و هماهنگی زمان حضور مشاوران انجام می‌شود.در این اطلاعیه آمده بود: «چرا در این برنامه شرکت کنم؟» "در این جلسات می‌توانید با کمک مشاوران و اساتید مجرب، درباره انتخاب رشته، اولویت‌بندی انتخاب‌ها، شناخت بهتر رشته‌های دانشگاهی، مسیر ادامه تحصیل و چشم‌انداز شغلی رشته‌ها اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنید. هدف این برنامه، کمک به شما برای یک انتخاب آگاهانه، واقع‌بینانه و متناسب با شرایط و اهداف آینده‌تان است".

معاون اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی در این رابطه گفته است، برگزاری این میزهای مشاوره در مساجد، نمونه‌ای از ظرفیت این پایگاه‌های دینی و مردمی برای ایفای نقش در عرصه‌های اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای روز محله است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار کارکردهای عبادی و فرهنگی مسجد، به ارتقای آگاهی خانواده‌ها، تقویت ارتباط میان دانشگاه و محله و تسهیل دسترسی جوانان به خدمات تخصصی کمک کند.

هفت مسجد در مناطق جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و غرب مشهد شامل مسجد جامع شهید رجائی در بلوار حر، نبش حر ۸؛ مسجد صاحب‌الزمان(عج) در پنج‌تن ۷۰؛ مسجد حضرت رسول اکرم(ص) در توس ۵۳، مجتمع مسکونی یاس؛ مسجد امام صادق(ع) در نبش خواجه‌ربیع ۲۲؛ مسجد انتظارالمهدی(عج) در سیدی، خلج ۳۵؛ مسجد الزهرا(س) در دانشگاه فردوسی و مسجد امام حسن مجتبی(ع) در اندیشه ۶۴ برگزار کننده میزهای رایگاه مشاوره انتخاب رشته بودند.

گفتنی است مرکز امور مساجد استانهای خراسان، یکی از خلاق‌ترین مراکز فعال در کشور است که در مناسبت‌های مختلف کوشیده تا جایگاه مسجد را به عنوان یک نهاد خدمت اجتماعی گسترش دهد و برای این مهم تاکنون ابتکارات ارزنده‌ای را به اجرا گذاشته است.