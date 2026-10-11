جلد سوم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد سوم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع بررسی تاریخ جمع آوری و تدوین قرآن در دوران حیات رسول اکرم(ع) و امام علی(ع) و معرفی مصحف امام علی(ع) به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

یافته های این کتاب نشان می دهد که قرآن امام علی علیه السلام که ایشان، آن را پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گردآوری نموده، از سویی، تنها آیات و سوره های قرآن موجود در بین مسلمانان را داشته و از سویی دیگر، متضمن اسباب نزول سوره ها بوده و براساس ترتیب نزول آنها تنظیم شده است.

از نظر نویسنده کتاب، موضع گیری خلفا و برخی از صحابه نسبت به مصحف امام علی علیه السلام، مبنی بر مغایرت آن با قرآن موجود با انگیزه های سیاسی و غیردینی مطرح گردیده است.

کتاب فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت سید عبدالرحیم الموسوی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

............................

پایان پیام/ ۲۶۸