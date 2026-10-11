به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ کانال اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، توصیه‌ای از حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای درباره حجاب را منتشر کرد.

در کانال اطلاع‌رسانی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیرا در پی‌نوشت نامه برخی از نیروهای انقلابی پیرامون انتقاد از فضای بد پوششی و ولنگاری و برهنگی در برخی موارد، و درخواست ورود مؤمنان به این امر، مرقوم فرمودند: مقابله با برهنگی با مسئله بد حجابی فرق دارد، مراقب باشید در مقابل برهنگی هر کسی سرخود ورود و برخورد نکند. در وضعیت فعلی و کنونی در جامعه در موضوع حجاب، احساس رها شدگی وجود دارد که نامناسب است. قبلا هم گفته بودم که انتقال این احساس به نیروهای نظام که مسئله حجاب رها شده است، کار بدی است اما اینکه در وضع کنونی هر کسی خودش اقدام کند که منجر به برخورد و درگیری بشود نامناسب است. منافاتی ندارد که بنشینند و برنامه ریزی کنند و اقدام مناسبی را در پیش گیرند که حس رهاشدگی ایجاد نشود».

گفتنی است همزمان با جریان جنگ ترکیبی و هوشمند آمریکا و اسرائیل بر ضد ملت ایران، موج دیگری از حملات روانی و اجتماعی با هدف تضعیف آرامش و امنیت داخلی با دامن زندن به بی‌حجابی و بدپوششی بطور محسوسی در طول چندماه گذشته از سر گرفته شد و مظاهر بی‌سابقه‌ای از برهنگی در برخی نقاط کشور برجسته گردید. این در حالی است که برخی مسئولان و حامیان سهل‌گیری نسبت به امر حجاب و سبک زندگی تأکید کرده بودند وضعیت پوشش در جامعه بدتر نخواهد شد. گرچه عموم مردم ایران نجیب و عفیف هستند اما به باور ناظران یکی از اضلاع مهم عملیات دشمن، شکستن حیا در سطح گسترده برای وارد آوردن ضربه از درون به ملت ایران است.

بر این اساس جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه اجتماعی کشور از ماه‌ها قبل نسبت به موج جدید بی‌حجابی در قالب افزایش موارد برهنگی هشدار داده و اقداماتی را برای مقابله با این روند آغاز کردند. استمرار و پایداری تجمعات مردمی در تمامی شهرها و بسیاری از روستاهای کشور که موجب اقتدار نظام گردید از دلایل تحریک و پشتیبانی دشمن از بی‌حجابی و برهنگی و تخریب و تحقیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مورد قبول نظام اسلامی دانسته می‌شود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونی ماه گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار ارسال استارلینک به دست مردم ایران برای کمک به آزادی آنان شده بود!

لازم به ذکر است رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز همواره با حمایت و توصیه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات مؤثر و کارآمد در چارچوب قوانین برای حفظ فرهنگ حجاب و عفت عمومی و تصریح به حرام شرعی و سیاسی بودن بی‌حجابی، همزمان از مداخله‌های خودسرانه که موجب تنش و سوءاستفاده بیگانگان شود پرهیز می‌دادند.