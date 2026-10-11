به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد جنگنده‌های اف-۱۶ عراق روز یکشنبه در چارچوب عملیات تعقیب عناصر تروریستی، دو حمله هوایی را در استان دیالی انجام دادند.

بر اساس این بیانیه، حملات پس از پیگیری‌های میدانی و با تکیه بر اطلاعات دقیق و تأییدشده اداره اطلاعات نظامی عراق و با هماهنگی مرکز شناسایی و پایش هوایی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور انجام شد.

این حملات مخفیگاهی متعلق به بقایای عناصر داعش را در منطقه نارین، در محدوده مسئولیت فرماندهی عملیات دیالی، هدف قرار داد و به گفته مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، این محل به‌طور کامل منهدم شد.

این مرکز همچنین تأکید کرد نیروهای امنیتی عراق به حملات پیش‌دستانه برای مقابله با تروریسم ادامه خواهند داد تا با مهار تهدیدهای امنیتی، زمینه ایجاد محیطی امن و باثبات در سراسر کشور فراهم شود.

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