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انهدام تیم تروریستی مرتبط با گروهک جیش الظلم

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۴
کد مطلب: 1876856
انهدام تیم تروریستی مرتبط با گروهک جیش الظلم

سخنگوی فراجا از انهدام تیم ۳ نفره تروریستی مرتبط با گروهک جیش الظلم در چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سردار سعید منتظرالمهدی گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، تیم ۳ نفره تروریستی مرتبط با گروهک جیش الظلم در چابهار، در عملیات‌های موفقیت آمیز شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا افزود: انجام عملیات‌های تروریستی در هنگ مرزی نگور و تعدادی از پاسگاه‌های مورد نظر، از اهداف اصلی این مزدوران تروریست بود که با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته، قبل از هرگونه اقدام، دستگیر شدند.

وی ادامه داد: از منازل در اختیار این تیم تروریستی که به ارتباط با عناصر عملیاتی گروهک جیش الظلم اعتراف کردند، مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط گردید.

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