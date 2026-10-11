مردم ایران سر تعظیم فرود نخواهند آورد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مجید مجیدی، پیش از نمایش فیلم «غذای نیمروز» در بخش مسابقه اصلی جشنواره بوسان کره جنوبی در صحبت‌هایی کوتاه گفت: اجازه می‌خواهم از طرف خودم، نمایش این فیلم را به مردم شجاع و دلیر ایران و کودکان مظلوم میناب تقدیم کنم. همان‌طور که شنیده‌اید ۱۶۸ کودک را در روز اول جنگ (آمریکا و اسراییل علیه ایران) قتل عام کردند، اما مردم همچنان ایستادند و مقاومت کردند.

وی افزود: درود می‌فرستیم بر این مردم شجاع که سر تعظیم فرود نیاوردند و نخواهند آورد. همه ویرانی‌ها را خواهیم ساخت؛ مردم ایران مقاوم هستند و در برابر ظلم می‌ایستند و استقلال خود را حفظ می‌کنند. تنها جرم مردم ایران این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند.

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