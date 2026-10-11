به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان امشب در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات جاری در منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امورخارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، تأکید کرد که اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، موجب پیچیده‌ترشدن وضعیت موجود خواهد شد.

عراقچی همچنین با تاکید بر اینکه بحران های موجود در منطقه راه‌حل نظامی ندارد، تصریح کرد؛ جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت برای کمک به شروع گفتگو بین عربستان و یمن و مساعدت جهت دستیابی به راه‌حلی سیاسی است.

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