به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ استاد دانشگاه کلمبیا جفری ساکس در مصاحبه با برنامه گویینگ آندرگراوند از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل برای ترور سران کشورهای دیگر انتقاد کرد.

وی در این مصاحبه، که بخشی از آن ساعاتی پیش منتشر شد، با اشاره به «تجاوز بی‌رحمانه ایالات متحده و اسرائیل» علیه ایران و ترور مقامات ارشد کشور در اولین روز درگیری‌ها گفت: «به گمانم مردم باید به خاطر داشته باشند که در روزِ حمله، رهبران ایران گردهم آمده بودند تا درباره دور بعدی مذاکرات گفت‌وگو کنند، چرا که قرار بود فرآیند مذاکره‌ای در جریان باشد.»

جفری ساکس افزود: «این همان شیوه کارِ آمریکا و موساد است: طرف مقابل را به پای میز مذاکره بکشانند و سپس، درست زمانی که آن‌ها دور هم جمع شده‌اند، آن‌ها را به قتل برسانند. این دقیقاً همان سیاستی است که آن‌ها در پیش گرفتند.»

استاد دانشگاه کلمبیا شرح داد: «آن‌ها گردهم آمده بودند تا درباره نحوه پاسخگویی یا آنچه باید در دور بعدی مذاکرات مطرح شود، گفت‌وگو کنند، مذاکراتی که قرار بود هفته بعد در وین برگزار شود. میانجی عمانی از میزان پیشرفت مذاکرات سخن گفته بود و همین باعث شد موساد، ترامپ و بی‌بی (نتانیاهو) تصور کنند که این فرصتی عالی برای کشتن آن‌هاست.»

وی با اشاره به قدمت و تمدن ایران بیان کرد: «آن‌ها مردمی بسیار متمدن و شریف هستند. من آن‌ها را می‌شناسم. به باور من، آن‌ها وارث عزت و وقار تمدنی با قدمت ۲۵۰۰ سال هستند. واقعیت تاریخی این است که (تمدن) پارس از دیرباز وجود داشته است.»

جفری ساکس به سیاست‌های ترور آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و افزود: «مذاکره‌کنندگان ایرانی، افرادی بسیار باوقار، بسیار باهوش و بسیار تحصیل‌کرده هستند، اما ایالات متحده و اسرائیل تصور می‌کنند که آن‌ها صرفاً اهدافی برای ترور هستند.»

تاکنون چندین سیاستمدار و تحلیلگر حوزه بین‌الملل از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده‌اند.

آن‌ها با اشاره به حمله به ایران حین برگزاری مذاکرات، جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل از جمله ترور رهبر شهید انقلاب به همراه خانواده‌اش، ترور سران ارشد کشور، جنایت میناب و لامرد و... را محکوم نموده‌اند.

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