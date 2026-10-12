به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله اکسون‌موبیل، توتال‌انرژیز، شل و بی‌پی، در پی نگرانی‌های امنیتی و اختلال در پروازهای عربستان، برنامه حضور در کنفرانس انرژی ریاض را لغو کرده‌اند.

گفتنی است که در پی حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ناچار به تغییر مسیر ده‌ها فروند هواپیما شده و بیش از یک‌هزار پرواز نیز لغو شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های سعودی در پی افزایش حملات، دستور تعطیلی چند فرودگاه این کشور را صادر کرده‌اند.

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