به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این روزها نارضایتی از عملکرد دونالد ترامپ و تاثیر آن بر کاهش آرای جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش‌روی آمریکا موضوع مورد توجه رسانه‌های ایالات متحده است.

بر اساس نظرسنجی مشترک فایننشال‌تایمز و فوکال‌دیتا، تنها ۳۴ درصد از رأی‌دهندگان آمریکایی عملکرد کلی دونالد ترامپ را تأیید می‌کنند و فقط ۲۵ درصد از عملکرد او در زمینه اقتصاد و اشتغال و حدود ۲۰ درصد از عملکردش در مهار تورم رضایت دارند.

این نظرسنجی همچنین معلوم کرده است که بیش از دوسوم شرکت‌کنندگان معتقدند اقتصاد آمریکا در مسیر نادرستی حرکت می‌کند.

در رقابت‌های انتخاباتی نیز دموکرات‌ها بیش از ۵ واحد درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند و ۴۵ درصد از رأی‌دهندگان معتقدند ترامپ شانس پیروزی نامزدهای حزب خود را کاهش می‌دهد.

همچنین، نزدیک به دوسوم پاسخ‌دهندگان خواهان دستیابی سریع به توافق با ایران هستند و کمتر از یک‌چهارم از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران حمایت می‌کنند.

با این حال، وفاداری پایگاه جمهوری‌خواهان همچنان بالاست؛ به‌طوری که ۸۰ درصد از رأی‌دهندگانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، قصد دارند در انتخابات نوامبر نیز به نامزد جمهوری‌خواه حوزه خود رأی دهند.

به نوشته فایننشال تایمز، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تا حد زیادی به این بستگی دارد که نارضایتی از ترامپ تا چه اندازه به کاهش آرای جمهوری‌خواهان منجر شود.

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