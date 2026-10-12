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واکنش تحلیلگر اسرائیلی به رویارویی یمن و سعودی‌ها: زنده باد یمن!

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸
کد مطلب: 1876927
واکنش تحلیلگر اسرائیلی به رویارویی یمن و سعودی‌ها: زنده باد یمن!

آلوهن میزراهی: من هرگز این تصاویر را فراموش نخواهم کرد و هرگز کوچک‌ترین همدردی‌ای با سعودی‌ها نخواهم داشت؛ بگذارید عدالت تا انتها اجرا شود؛ برو یمن. زنده باد یمن.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آلوهن میزراهی نویسنده و تحلیلگر اسرائیلی در واکنش به استانداردهای دوگانه حقوق بشری درخصوص جنگ یمن و عربستان با انتشار تصویری از یک کودک یمنی که رنج محاصره غذایی و دارویی را متحمل شده است نوشت: عربستان سعودی سال‌های بسیار طولانی با یمن چنین کرد و باعث شد ده‌ها هزار نوزاد از گرسنگی جان بدهند.

تحلیلگر اسرائیلی افزود: من هرگز این تصاویر را فراموش نخواهم کرد و هرگز کوچک‌ترین همدردی‌ای با سعودی‌ها نخواهم داشت؛ بگذارید عدالت تا انتها اجرا شود؛ برو یمن. زنده باد یمن.

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واکنش تحلیلگر اسرائیلی به رویارویی یمن و سعودی‌ها: زنده باد یمن!

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