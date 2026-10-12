به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الشبکی، عضو پیشین کمیسیون مالی پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اعلام کرد: دولت الزیدی همان اقدامات دولت‌های پیشین را در تهیه بودجه ادامه می‌دهد و بدون ایجاد چشم‌انداز واقعی برای تأمین حقوق کارمندان، پرونده استخدام‌ها و تثبیت دستمزدها و قراردادها را پیش می‌برد. این موضوع، نشان‌دهنده سردرگمی در عملکرد دولت است.

وی افزود: آنچه امروز در حال وقوع است، چیزی جز وعده‌های سیاسی نیست. مسئله استخدام‌ها و تثبیت قراردادها به عنوان دستاورد دولت محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه اینکه همه انتظار داشتند دولت سازوکاری برای به دست آوردن منابع دیگر برای تقویت بودجه، صندوق سیاسی و احیای صنعت ارائه دهد، نه اینکه به سمت استخدام‌ها برود؛ هرچند این حق هر شهروندی است.

الشبکی تصریح کرد: ادامه همان اقدامات دولت‌های پیشین، نشانه‌ای نگران‌کننده است.

وی اشاره کرد: ضروری است دولت برای روشن شدن اقدامات خود در زمینه تنوع بخشیدن به درآمدها، تأمین منابع و جبران حقوق کارمندان برای سال‌های آینده در شرایط کنونی منطقه، حرکت کند.

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