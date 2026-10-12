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نماینده پیشین کمیسیون مالی پارلمان عراق:

دولت الزیدی همان مسیر دولت‌های گذشته را در بودجه ادامه می‌دهد

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
کد مطلب: 1876929
دولت الزیدی همان مسیر دولت‌های گذشته را در بودجه ادامه می‌دهد

محمد الشبکی، عضو پیشین کمیسیون مالی پارلمان عراق، با انتقاد از عملکرد دولت الزیدی، گفت که این دولت در بودجه‌ریزی همان مسیر دولت‌های پیشین را ادامه می‌دهد و سازوکاری برای تنوع بخشیدن به درآمدها در شرایط کنونی منطقه و پیامدهای آن بر عراق ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الشبکی، عضو پیشین کمیسیون مالی پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اعلام کرد: دولت الزیدی همان اقدامات دولت‌های پیشین را در تهیه بودجه ادامه می‌دهد و بدون ایجاد چشم‌انداز واقعی برای تأمین حقوق کارمندان، پرونده استخدام‌ها و تثبیت دستمزدها و قراردادها را پیش می‌برد. این موضوع، نشان‌دهنده سردرگمی در عملکرد دولت است.

وی افزود: آنچه امروز در حال وقوع است، چیزی جز وعده‌های سیاسی نیست. مسئله استخدام‌ها و تثبیت قراردادها به عنوان دستاورد دولت محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه اینکه همه انتظار داشتند دولت سازوکاری برای به دست آوردن منابع دیگر برای تقویت بودجه، صندوق سیاسی و احیای صنعت ارائه دهد، نه اینکه به سمت استخدام‌ها برود؛ هرچند این حق هر شهروندی است.

الشبکی تصریح کرد: ادامه همان اقدامات دولت‌های پیشین، نشانه‌ای نگران‌کننده است.

وی اشاره کرد: ضروری است دولت برای روشن شدن اقدامات خود در زمینه تنوع بخشیدن به درآمدها، تأمین منابع و جبران حقوق کارمندان برای سال‌های آینده در شرایط کنونی منطقه، حرکت کند.

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دولت الزیدی همان مسیر دولت‌های گذشته را در بودجه ادامه می‌دهد

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