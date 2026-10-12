به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، اکنون با اقتصادی ضعیف به دلیل هزینه‌های سنگین و محاسبات اشتباه درباره یمن مواجه شده است.

نشریه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داد: مقامات سعودی اذعان کردند که این کشور با کمبود موشک‌های رهگیر لازم برای دفع حملات بیشتر ارتش یمن مواجه است.

مقامات آگاه به وال‌استریت ژورنال گفتند که بن سلمان بین کاخ‌های به‌شدت محافظت‌شده و مجهز به پناهگاه‌ها در رفت‌وآمد است و توسط یک تیم امنیتی منتخب محافظت می‌شود. بر این اساس، آخرین حضور علنی ولی‌عهد سعودی روز سه‌شنبه بود که برای حمایت از یک کمپین اهدای خون ملی حاضر شده بود.

این نشریه افزود: سعودی‌ها برای دفاع از حریم هوایی خود با پدافند هوایی دچار دردسر هستند و استقرار مجدد سامانه‌های پدافند هوایی در سراسر کشور برای محافظت از تأسیسات مهم انرژی و همچنین کاخ‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

روز گذشته بود که دو موشک کروز ارتش یمن با نفوذ بیش از ۸۰۰ کیلومتری به حریم هوایی سعودی، به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض اصابت کردند.

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