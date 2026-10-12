راهپیمایی حمایت از مردم یمن در پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی فراخوان سازمان دانشجویان امامیه پاکستان، راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم یمن در شهر جیکب‌آباد برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام مقصودعلی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با اشاره به سال‌ها جنگ، بمباران و بحران انسانی در یمن، اظهار داشت: مردم یمن همواره در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستاده‌اند و به همین دلیل، آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل‌سعود با تبلیغات خصمانه و اقدامات نظامی علیه آنان فشار وارد می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت اهداف و توطئه‌های آمریکا، از پاکستان خواست با درک صحیح تحولات منطقه، تصمیم‌هایی اتخاذ کند که در راستای منافع ملی و وحدت جهان اسلام باشد.

این روحانی پاکستانی همچنین با انتقاد از استفاده ابزاری از نام مقدس حرمین شریفین برای توجیه اقدامات آل‌سعود، تصریح کرد: دولت پاکستان باید از هرگونه تصمیمی که موجب تشدید تنش میان کشورهای اسلامی و گسترش اختلافات فرقه‌ای در داخل این کشور می‌شود، پرهیز کند.

وی در ادامه از دولت و وزارت امور خارجه پاکستان خواست مسئله یمن را در مجلس ملی و مجلس سنا مطرح کنند تا ابعاد مختلف این موضوع در سطح ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، اظهارالحسن، رئیس سازمان دانشجویان امامیه در منطقه جیکب‌آباد، با تأکید بر اینکه حمایت از مردم مظلوم یمن وظیفه‌ای دینی و انسانی است، گفت: نسل جوان پاکستان در کنار مردم یمن ایستاده است و از دولت می‌خواهد برای برقراری صلح و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور، نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به مواضع انصارالله یمن در حمایت از پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: از نظر وی، آنان تهدیدی برای مکه و مدینه به شمار نمی‌روند و رژیم صهیونیستی تهدید اصلی برای جهان اسلام است.

شرکت‌کنندگان در پایان این راهپیمایی، بار دیگر بر همبستگی خود با مردم مظلوم یمن تأکید کردند و خواستار آن شدند که دولت پاکستان در سیاست خارجی خود، منافع ملی، وحدت جهان اسلام و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد.

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