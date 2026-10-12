به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر تجاوزات میدانی خود را علیه ملت فلسطین تشدید کرده است.

در نوار غزه، نیروهای این رژیم با نقض مکرر و مستمر آتش‌بس، حملات توپخانه‌ای و هوایی و تیراندازی مستقیم علیه غیرنظامیان و اردوگاه‌های آوارگان انجام دادند.

بر اساس این گزارش، در پی این حملات، دو فلسطینی در رفح به شهادت رسیدند و شماری از شهروندان از جمله یک زن در خان‌یونس زخمی شدند. همچنین در شجاعیه، تفاح، شرق غزه، دیرالبلح و النصیرات نیز مواردی از زخمی شدن و بمباران ثبت شده است.

در کرانه باختری نیز ارتش رژیم صهیونیستی حملات یورش و حمله گسترده‌ای را علیه ده‌ها شهروند و اسیر آزادشده در طولکرم، جنین، الخلیل، نابلس، بیت‌لحم و طوباس انجام داد که در جریان آن یک شهروند در شهرک قباطیه به شدت زخمی شد.

رژیم صهیونیستی محدودیت‌های نظامی شدیدی را بر تردد خودروها و ایست‌های بازرسی در سه ورودی اردوگاه جنین و اطراف گذرگاه برطعه اعمال کرد، این محدودیت‌ها که با هدف تحکیم محاصره و طولانی کردن رنج آوارگان وضع شده‌اند، تا اول ژانویه ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

شهرک‌نشینان همچنین بار دیگر با حراست شدید پلیس رژیم صهیونیستی، مراسم تلمودی خود را در صحن مسجدالاقصی برگزار کردند.

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