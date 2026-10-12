به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت در سومین گزارش «مروری بر تاب‌آوری عودت‌کنندگان ـ افغانستان»، وضعیت بازگشت‌کنندگان را از نظر معیشت، مسکن، اسناد هویتی، دسترسی به خدمات، امنیت، انسجام اجتماعی و برنامه‌های آینده بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، از اواسط سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶، حدود ۶.۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند. اجرای طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی در پاکستان و تشدید سیاست‌های اخراج مهاجران افغانستانی از ایران، از عوامل اصلی افزایش این روند بوده است.

می‌هیونگ پارک، رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، گفته است بسیاری از بازگشت‌کنندگان قصد دارند در کشور خود بمانند و زندگی را از نو بسازند؛ اما تحقق این هدف به دسترسی آنان به فرصت‌های شغلی، سرپناه امن، اسناد هویتی و خدمات اساسی و نیز حمایت از جوامع محلی پذیرای آنان بستگی دارد.

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد ۵۳ درصد از بازگشت‌کنندگان بررسی‌شده هیچ دوره تحصیلی را تکمیل نکرده‌اند، ۵۰ درصد فاقد تجربه تخصصی بوده‌اند و ۶۹ درصد در ۳۰ روز پیش از مصاحبه شغلی نداشته‌اند. همچنین ۷۱ درصد از افراد شاغل، به‌صورت نیمه‌وقت یا ناقص کار می‌کردند.

وضعیت مسکن نیز نگران‌کننده است؛ به‌طوری‌که ۷۷ درصد در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کردند و ۵۱ درصد فضای کافی برای سکونت نداشتند. افزون بر این، ۱۴ درصد از زمان بازگشت خود از محل اقامت اخراج شده بودند که شایع‌ترین علت آن ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها بود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در سومین دور بررسی، ۱۶ درصد از بازگشت‌کنندگان انفرادی و چهار درصد از خانواده‌های بازگشته قصد داشتند دوباره از افغانستان خارج شوند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت با تأکید بر تداوم فشارهای اقتصادی و اجتماعی، خواستار سرمایه‌گذاری پایدار برای ایجاد فرصت‌های معیشتی، بهبود وضعیت مسکن، تسهیل دسترسی به اسناد هویتی و گسترش خدمات برای بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان شده است. موج گسترده بازگشت مهاجران در شرایط بحران انسانی افغانستان، فشار مضاعفی بر منابع و ظرفیت‌های محدود این کشور وارد کرده است.

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