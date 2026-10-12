ترامپ درخواست نظامی عربستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون درخواست‌های عربستان سعودی برای مشارکت نظامی مستقیم جهت توقف پیشروی نیروهای انصارالله را رد کرده است.

این درخواست‌ها با وجود تلاش محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، برای تقویت رابطه با دولت آمریکا و تعهد ریاض به سرمایه‌گذاری حدود یک تریلیون دلار در آمریکا مطرح شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد: ریاض در سایه تشدید حملات با فشار نظامی فزاینده‌ای روبه‌روست.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، بخش‌هایی از پایتخت عربستان شبیه میدان نبرد شده است؛ تحولی که نشان‌دهنده حجم چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور است.

بر اساس داده‌های این روزنامه، تعهدات سرمایه‌گذاری عظیم عربستان در آمریکا تاکنون با موافقت آمریکا برای مداخله نظامی مستقیمی که ریاض خواستار آن است، همراه نشده است و این موضوع، تفاوت احتمالی میان تلاش برای تقویت شراکت اقتصادی و موضع آمریکا در قبال درگیری نظامی را برجسته می‌کند.

در بخش اقتصادی، اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه اول و دوم سال کاهش یافته و پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری‌شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان باقی مانده است. این موضوع، چالشی اقتصادی به فشارهای امنیتی و نظامی پیش روی این کشور می‌افزاید.

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