تجلیل از ۱۴ پرستار نمونه استان قم در بقعه علی بن بابویه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراکز افق بقعه متبرکه علی بن بابویه قمی(ره) و مزار مقدس شیخان با همکاری جامعه پرستاری نظام پرستاری استان قم و اعضای انجمن خوشنویسان استان، ویژه‌برنامه میلاد حضرت زینب کبری(س)، بزرگداشت روز پرستار و تجلیل از استاد سید علی‌اکبر گلستانه، استاد شهیر خط شکسته‌ نستعلیق ایران، را برگزار می‌کنند.

در این مراسم که روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۹ در بقعه متبرکه علی بن بابویه قمی(ره) برگزار می‌شود، از ۱۴ پرستار نمونه استان قم به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در حوزه سلامت و خدمت‌رسانی به مردم تجلیل خواهد شد.

همچنین حجت‌الاسلام جمشیدپور به ایراد سخنرانی می‌پردازد و کربلایی حسن نعمتی با مولودی‌خوانی، فضای مراسم را به مناسبت میلاد بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب کبری(س)، عطرآگین می‌کند.

اجرای استاد علی علیزاده و بزرگداشت استاد سید علی‌اکبر گلستانه، از چهره‌های برجسته هنر خط شکسته‌نستعلیق ایران که در بقعه ابن‌بابویه مدفون است، از دیگر بخش‌های این ویژه‌ برنامه به مناسبت هفته خوشنویسی خواهد بود.

این مراسم با هدف تکریم مقام پرستاران، گرامیداشت میلاد حضرت زینب(س) و پاسداشت جایگاه هنر و هنرمندان ایرانی برگزار می‌شود.

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