به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمر درستاران فرزند عبدالقادر، از عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم، پس از دستگیری، طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.

عمر درستاران یکی از عناصر مسلح گروهک تروریستی جیش‌الظلم بود که کار پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی گروهک را انجام می‌داد.

براساس مفاد پرونده، وی یکی از عناصر کلیدی بود که اقداماتی از قبیل تهیه محل اسکان اعضای گروهک، تسهیل ورود اشرار به خاک کشور، جابجایی اشرار و تیم‌های عملیاتی برای انجام اقدامات تروریستی، جانمایی افراد در محل‌های مناسب جهت حمله، تهیه مهمات و سلاح و شناسایی مقرهای نظامی را انجام می‌داد.

حمله تروریستی به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات تروریستی به مقرهای نظامی در فروردین سال ۱۴۰۳ در شهرستان چابهار از طریق پشتیبانی عمر درستاران انجام شده است.

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