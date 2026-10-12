به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه مقاومت کتائب حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای، عملیات‌های ارتش یمن علیه عربستان سعودی را تبریک گفت و آن را در دفاع از «کرامت و حقوق پایمال‌شده» مردم یمن دانست.

حزب‌الله عراق با محکوم کردن محاصره یمن از سوی عربستان سعودی، خطاب به محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، نوشت: از محمد بن سلمان و اربابانش می‌خواهیم شکست را بپذیرند و محاصره ظالمانه مردم یمن را بردارند. تأکید می‌کنیم که مردم عراق و مقاومت اسلامی این کشور در کنار آنان و آرمان عادلانه‌شان ایستاده‌اند.

این گروه مقاومت تأکید کرد که برخی مواضع و سخنان در حمایت از عربستان سعودی در عراق، «صداهای ناهماهنگی» است که بیانگر موضع مردم عراق نیست و تنها بیانگر دیدگاه شخصی گوینده است.

حزب‌الله عراق تأکید کرد: ملت اصیل ما با همه طیف‌ها و مؤلفه‌هایش، همچنان پشتیبان و یاور تمامی آرمان‌های حق امت اسلامی خواهد بود.

در پایان این بیانیه آمده است: ما در گردان‌های حزب‌الله، از برادران مجاهد خود در یمن می‌خواهیم به وارد آوردن ضربات کوبنده به شاخ شیطان و دشمنان بشریت ادامه دهند تا پیروزی محقق شود.

..................

پایان پیام/