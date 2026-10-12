به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) امروز (دوشنبه، ۲۰ مهر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هزاران خانواده بازگشته به افغانستان با نزدیک شدن زمستان، به سرپناه کافی، گرما، حمایت‌های حفاظتی و کمک‌های ضروری نیاز فوری دارند.

این نهاد سازمان ملل با تأکید بر ضرورت تسریع در روند کمک‌رسانی، هشدار داد که زمستان منتظر نمی‌ماند و ارائه کمک‌های بشردوستانه نیز نباید به تأخیر بیفتد.

بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۳۷۰ مهاجر از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشته‌اند. از این تعداد، ۷۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر از پاکستان و ۵۸۱ هزار و ۶۰۰ نفر از ایران بوده‌اند. بیش از ۵۶۳ هزار نفر از مجموع بازگشت‌کنندگان نیز به‌صورت اجباری اخراج شده‌اند.

سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرده بود که برای حمایت از حدود ۲.۷ میلیون بازگشت‌کننده در افغانستان طی سال ۲۰۲۶، به ۵۲۹.۲ میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این منابع برای تأمین کمک‌های اضطراری در مرزها، اسکان مجدد، خدمات بهداشتی، آموزش، سرپناه و ایجاد فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده است.

هم‌زمان، سازمان ملل برای اجرای برنامه عمومی کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال جاری میلادی، یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار درخواست کرده بود؛ اما تاکنون تنها ۳۱ درصد این مبلغ، معادل حدود ۵۳۰ میلیون دلار، تأمین شده است. در نتیجه، حدود یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار از بودجه مورد نیاز این برنامه همچنان با کسری مواجه است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تأمین نیازهای فزاینده مردم افغانستان در آستانه زمستان را افزایش می‌دهد.

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