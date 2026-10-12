به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین در دفتر خود در شهر صور میزبان هیئتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین به ریاست یوسف احمد، مسئول این جبهه در لبنان، بود. در این دیدار، عبد کنعان، مسئول جبهه در منطقه صور، شماری از اعضای رهبری آن و حاج خلیل حسین، مسئول پرونده احزاب و اردوگاه‌ها در منطقه جبل عامل اول، نیز حضور داشتند.

در این نشست، آخرین تحولات سیاسی و میدانی و وضعیت مردم در لبنان، فلسطین و اردوگاه‌های آوارگان بررسی شد.

عزالدین این دیدار را دوستانه و مثبت توصیف کرد و گفت که در آن، اوضاع فلسطین اشغالی، نقض تفاهم‌های حاصل‌شده در غزه و اقدامات اسرائیل در کرانه باختری مورد بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت لبنان، اقدامات اسرائیل، از جمله کشتار، تخریب و ویران‌کردن روستاها در چارچوب اشغالگری را نشانه وجود طرحی توسعه‌طلبانه و طمع‌ورزی نسبت به خاک لبنان دانست و مدعی شد که این اقدامات، موجودیت و تداوم دولت لبنان را تهدید می‌کند.

عزالدین با تأکید بر ضرورت تداوم مقاومت گفت که مقاومت تنها گزینه‌ای است که فلسطینیان و لبنانی‌ها می‌توانند برای دفاع از سرزمین، حاکمیت و مردم خود به آن تکیه کنند.

وی افزود: اسرائیل زبان گفت‌وگو و مذاکره را نمی‌فهمد و مذاکرات مستقیم که مقام‌های سیاسی لبنان به آن روی آورده‌اند، پس از گذشت چند ماه از امضای توافق چارچوب، نتیجه‌ای نداشته و نه به آتش‌بس منجر شده و نه حملات را متوقف کرده است.

این نماینده پارلمان لبنان در پایان از مقام‌های این کشور خواست در مواضع و عملکرد سیاسی خود تجدیدنظر کنند و گفت که رویکرد کنونی نمی‌تواند منافع ملی و حاکمیت لبنان را تأمین کند.

وی بار دیگر تأکید کرد که مقاومت باقی، مستمر و قدرتمند است و تا برطرف‌شدن خطری که موجودیت لبنان و فلسطین را تهدید می‌کند، به دفاع از مردم ادامه خواهد داد.

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