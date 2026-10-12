به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد: تحقق صلح در یمن مستلزم آن است که نظام سعودی به این باور راسخ برسد که تجاوز به یمن شکست خورده و قادر به تسلیم کردن مردم این کشور نیست.

وی افزود: صلح پایدار نمی‌تواند به بهای پایمال شدن حقوق ملت‌ها محقق شود یا به آتش‌بسی موقت تبدیل شود که با تغییر شرایط و موازنه‌ها، امکان تکرار تجاوز را فراهم کند.

الفرح ادامه داد: یمنی‌ها سال‌های طولانی برای برقراری صلح، توقف تجاوز و پایان دادن به محاصره فراخوان داده‌اند، اما این درخواست‌ها با پاسخ مناسبی روبه‌رو نشده است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله بیان کرد: این وضعیت نگاه مردم یمن به روند توافق و سازش را تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری معتقدند طرف متجاوز باید ابعاد رنجی را که بر مردم یمن تحمیل کرده است، درک کند و به این نتیجه قطعی برسد که دستیابی به اهدافش از طریق زور امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: درخواست‌های مکرر یمن برای صلح، نشانه ضعف یا عقب‌نشینی نبوده، بلکه از تلاش برای توقف تجاوز بی‌حاصل و پایان دادن به رنج مردم سرچشمه گرفته است.

وی افزود: صلحی که بر بازنگری واقعی در دلایل و پیامدهای تجاوز استوار نباشد، همچنان در معرض فروپاشی قرار دارد؛ به‌ویژه اگر طرف مقابل توقف درگیری‌ها را فرصتی موقت برای تجدید قوا و بازآرایی نیروهای خود و ازسرگیری تنش در آینده بداند.

الفرح اضافه کرد: اگر تجاوز در مقطعی زودهنگام پایان یابد، بی‌آنکه طرف سعودی به باور واقعی درباره شکست گزینه نظامی برسد، ممکن است توقف درگیری‌ها را نتیجه شرایط گذرای منطقه‌ای و بین‌المللی تفسیر کند؛ از جمله مشغول شدن آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران‌های دیگر. در چنین شرایطی عربستان به‌جای پذیرش ناتوانی خود در تسلیم کردن یمن و گرفتن تصمیم مستقل از این کشور، توقف جنگ را به عوامل موقتی نسبت خواهد داد.

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