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عضو دفتر سیاسی انصارالله:

صلح واقعی زمانی آغاز می‌شود که عربستان شکست خود را بپذیرد

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۵
کد مطلب: 1877128
صلح واقعی زمانی آغاز می‌شود که عربستان شکست خود را بپذیرد

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، تأکید کرد صلح واقعی زمانی محقق می‌شود که عربستان سعودی شکست خود را بپذیرد و به حقوق مردم یمن احترام بگذارد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد: تحقق صلح در یمن مستلزم آن است که نظام سعودی به این باور راسخ برسد که تجاوز به یمن شکست خورده و قادر به تسلیم کردن مردم این کشور نیست. 

وی افزود: صلح پایدار نمی‌تواند به بهای پایمال شدن حقوق ملت‌ها محقق شود یا به آتش‌بسی موقت تبدیل شود که با تغییر شرایط و موازنه‌ها، امکان تکرار تجاوز را فراهم کند.

الفرح ادامه داد: یمنی‌ها سال‌های طولانی برای برقراری صلح، توقف تجاوز و پایان دادن به محاصره فراخوان داده‌اند، اما این درخواست‌ها با پاسخ مناسبی روبه‌رو نشده است. 

عضو دفتر سیاسی انصارالله بیان کرد: این وضعیت نگاه مردم یمن به روند توافق و سازش را تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری معتقدند طرف متجاوز باید ابعاد رنجی را که بر مردم یمن تحمیل کرده است، درک کند و به این نتیجه قطعی برسد که دستیابی به اهدافش از طریق زور امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: درخواست‌های مکرر یمن برای صلح، نشانه ضعف یا عقب‌نشینی نبوده، بلکه از تلاش برای توقف تجاوز بی‌حاصل و پایان دادن به رنج مردم سرچشمه گرفته است. 

وی افزود: صلحی که بر بازنگری واقعی در دلایل و پیامدهای تجاوز استوار نباشد، همچنان در معرض فروپاشی قرار دارد؛ به‌ویژه اگر طرف مقابل توقف درگیری‌ها را فرصتی موقت برای تجدید قوا و بازآرایی نیروهای خود و ازسرگیری تنش در آینده بداند.

الفرح اضافه کرد: اگر تجاوز در مقطعی زودهنگام پایان یابد، بی‌آنکه طرف سعودی به باور واقعی درباره شکست گزینه نظامی برسد، ممکن است توقف درگیری‌ها را نتیجه شرایط گذرای منطقه‌ای و بین‌المللی تفسیر کند؛ از جمله مشغول شدن آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران‌های دیگر. در چنین شرایطی عربستان به‌جای پذیرش ناتوانی خود در تسلیم کردن یمن و گرفتن تصمیم مستقل از این کشور، توقف جنگ را به عوامل موقتی نسبت خواهد داد.

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