به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طارق علی بخیت، معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی روز یکشنبه ۱۹ مهر، در دیدار با نورجلال جلالی درباره گسترش همکاری‌های بهداشتی و حمایت از نظام سلامت افغانستان گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تأمین هزینه جراحی شماری از کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی، از جمله کودکان مبتلا به سوراخ قلب، از محورهای این دیدار بوده است. معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده که این سازمان در آینده هزینه جراحی تعدادی از این کودکان را تأمین خواهد کرد.

در این دیدار، وزیر صحت عامه طالبان نیز خواستار گسترش همکاری‌های سازمان همکاری اسلامی در بخش سلامت شده و بر ضرورت تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های شهرستان‌ها، و ارتقای ظرفیت کارکنان حوزه بهداشت تأکید کرده است.

تجهیز بیمارستان‌های تخصصی درمان سرطان و مراکز درمان بیماری‌های قلبی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگوها بوده است. دو طرف بر تقویت همکاری‌ها برای بهبود خدمات درمانی در افغانستان تأکید کرده‌اند.

افغانستان با کمبود امکانات تخصصی درمانی و محدودیت دسترسی بخشی از مردم به خدمات پزشکی مواجه است. هزینه بالای درمان بیماری‌های قلبی، به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، از موانع دسترسی کودکان بیمار به جراحی‌های ضروری به شمار می‌رود.

با این حال، در گزارش‌های منتشرشده، تعداد دقیق کودکان مشمول این حمایت، میزان بودجه اختصاص‌یافته و زمان آغاز جراحی‌ها مشخص نشده است.

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