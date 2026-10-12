به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه اداری شهر آمین فرانسه روز پنجشنبه ۸ اکتبر، درخواست‌های انجمن‌های اداره‌کننده مدرسه خصوصی اسلامی الغزالی در شهر کرِی را برای تعلیق حکم تعطیلی این مرکز آموزشی رد کرد و تعطیلی شش‌ماهه آن را تأیید کرد. این تصمیم در پی نگرانی‌های مقام‌های محلی درباره ایمنی ساختمان و ضرورت تضمین سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، کمیسیون‌های ایمنی در بازرسی‌های انجام‌شده در ماه‌های ژوئن و سپتامبر، نگرانی‌هایی درباره وضعیت سازه‌ای ساختمان مدرسه ابتدایی مطرح کردند. مقام‌های استان اوآز نیز در پی این بازرسی‌ها خواستار اقدامات اصلاحی فوری شدند و در نهایت، ۲۹ سپتامبر دستور تعطیلی مدرسه را صادر کردند. نگرانی‌ها علاوه بر وضعیت ساختمان، به نحوه استفاده از فضاهای آموزشی و سازمان‌دهی فعالیت‌های مدرسه در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم مربوط بوده است.

دادگاه اعلام کرد که با وجود ادامه عملیات ساختمانی، تضمین‌های ارائه‌شده برای تأمین ایمنی حدود ۲۵۰ دانش‌آموز کافی نیست. قضات همچنین با رد دو درخواست جداگانه انجمن‌های اداره‌کننده مدرسه، اعلام کردند که شرایط حقوقی لازم برای اثبات فوریت تعلیق تصمیم مقام‌های استانی فراهم نشده است؛ این در حالی است که مسئولان مدرسه به پیامدهای مالی جدی تعطیلی اشاره کرده بودند.

بر اساس حکم دادگاه، خانواده‌های دانش‌آموزان باید ظرف ۱۵ روز فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند. مدیران مدرسه نیز فرصت دارند ظرف ۱۰ روز فرایند تجدیدنظرخواهی را آغاز کنند. بنابراین، با وجود تأیید تعطیلی شش‌ماهه، مسیرهای حقوقی برای اعتراض به این تصمیم همچنان باز است.

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