به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فدراسیون فوتبال کره جنوبی امروز (دوشنبه) با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ناامنی در عربستان قبل از مسابقات جام ملت‌های آسیا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کرد.

حمله تلافی‌جویانه ارتش یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی برجای گذاشت.

پیش‌ازاین عربستان یک بازی فوتبال داخلی میان ابها و الفیصلی را به دلیل مسائل امنیتی لغو کرد.برگزاری دیدار امشب النصر و نفتچی ازبکستان هم به دلیل ناامنی در ریاض در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حالا کره جنوبی از امنیت جام ملت‌های آسیا در عربستان به‌شدت نگران است و سفارت این کشور هشدار سطح ۳ در این کشور صادر کرده و از شهروندانش خواسته تا ریاض را ترک کنند.

براساس گزارش خبرگزاری کره جنوبی، فدراسیون فوتبال این کشور در حال مکاتبه با AFC است و هنوز تصمیمی قطعی نگرفته و منتظر پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ناامنی میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ است.

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