  مقابله با تروریسم مسئولیت مشترک تمام ملت پاکستان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفی(ص)، با تأکید بر ضرورت مقابله یکپارچه با تروریسم در پاکستان، گفت: تروریسم، فرقه‌گرایی و تکفیرگرایی مسائل جداگانه‌ای نیستند، بلکه شکل‌های مختلف جریان خارجیت به شمار می‌روند که مقابله با آن‌ها برای برقراری امنیت، صلح و پیشرفت پاکستان ضروری است.

وی تأکید کرد که مقابله با تروریسم علاوه بر اقدامات دولت و نیروهای امنیتی، به مشارکت فکری، فرهنگی، رسانه‌ای و پژوهشی همه اقشار جامعه نیاز دارد.

نقوی با بیان اینکه تروریسم تحمیل‌شده بر پاکستان، جنگ خود این کشور است، اظهار داشت: تمام ملت باید در کنار یکدیگر برای مقابله با این پدیده تلاش کنند و در این مسیر، از دولت و نیروهای امنیتی حمایت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نقش مردم در مقابله با تروریسم، استفاده از سلاح نیست، افزود: شهروندان باید در عرصه‌های اخلاقی، اعتقادی، فکری، تبلیغی و پژوهشی به این مبارزه کمک کنند. شناسایی کانون‌های پرورش تروریسم، بررسی ریشه‌های فکری آن و مشخص کردن جریان‌هایی که از این پدیده حمایت می‌کنند، از ضرورت‌های مقابله مؤثر با این معضل است.

رئیس تحریک بیداری امت مصطفی(ص) با تأکید بر اینکه جنگ با تروریسم صرفاً به میدان نظامی محدود نمی‌شود، گفت: مقابله با این پدیده، نبردی بر سر گفتمان و روایت نیز هست و در این عرصه، رسانه‌ها، گروه‌های مذهبی، دانشگاه‌ها، استادان، پژوهشگران، اندیشمندان، شاعران و نویسندگان باید در کنار ارتش و نیروهای امنیتی نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی، تقویت موضع رسمی دولت در برابر تروریسم بر پایه‌های علمی، فکری و پژوهشی، ضرورتی مهم در شرایط کنونی است. برای مقابله با این پدیده، باید زمینه‌ای فراهم شود تا اندیشمندان توانمند و صاحب‌نظر بتوانند با مطالعه، تحقیق، استدلال و موضع‌گیری روشن، افکار عمومی را هدایت کنند.

نقوی همچنین از دولت خواست به جای تکیه صرف بر کمیته‌های تشریفاتی، افراد جدی، متخصص و اثرگذار را وارد میدان کند و با فراهم کردن زمینه فعالیت عملی، اعتماد و احترام به آنان، به شکل‌گیری یک گفتمان ملی مؤثر علیه تروریسم کمک کند.

وی در ادامه تأکید کرد که پایان دادن به تروریسم در پاکستان تنها با اقدامات دولتی و امنیتی محقق نمی‌شود، بلکه مبارزه جدی در عرصه‌های فکری و اعتقادی نیز ضرورت دارد. از این رو، باید در کنار اقدامات نیروهای امنیتی، عوامل فکری و جریان‌های پشتیبان تروریسم نیز شناسایی و با آن‌ها مقابله شود.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

