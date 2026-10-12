به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنی سندرز در سخنرانی انتخاباتی خود دونالد ترامپ را خطرناک‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ ایالات متحده خواند و گفت وی نه برای قانون اساسی احترام قائل است و نه به حاکمیت قانون پایبند است. سندرز ترامپ را دروغ‌گویی بیمارگونه و فردی خودشیفته توصیف کرد و دولت او را فاسدترین دولت تاریخ معاصر آمریکا دانست.

این سناتور آمریکایی گفت هدف سیاست‌های ترامپ تأمین منافع ثروتمندترین افراد این کشور و تحمیل رنج و مشقت بر خانواده‌های کارگر از ایالت مین تا دیگر مناطق آمریکاست. وی تأکید کرد اگر شهروندان با این ارزیابی موافق باشند، نباید اجازه دهند سنای آمریکا همچنان تحت کنترل جمهوری‌خواهان باقی بماند.

سندرز با اشاره به ساختار قدرت در سنا گفت حزب اکثریت کنترل دستور کار، زمان رأی‌گیری‌ها و کمیته‌های این نهاد را در اختیار دارد. به گفته او، سنای جمهوری‌خواه و مجلس نمایندگان تحت کنترل این حزب عملاً به تأییدکنندگان سیاست‌های ترامپ تبدیل شده‌اند و نمی‌توانند مانعی جدی در برابر اقدامات دولت او باشند.

وی با اشاره به انتخابات سنا در ایالت مین گفت این رقابت صرفاً به اختلاف‌نظر میان تروی و سوزان کالینز محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر ترکیب سنا و آینده سیاسی آمریکا تأثیر بگذارد. سندرز یادآور شد که جمهوری‌خواهان در سنا ۵۳ کرسی دارند، دموکرات‌ها صاحب ۴۵ کرسی هستند و دو سناتور مستقل، از جمله برنی سندرز و انگس کینگ، با دموکرات‌ها همسو هستند.

سندرز در ادامه از قانون موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا» انتقاد کرد و گفت این قانون حدود ۱۵ میلیون آمریکایی را از پوشش بیمه درمانی محروم کرده، حق بیمه میلیون‌ها نفر دیگر را افزایش داده و با کاهش بودجه مدیکید و قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه، زمینه اعطای حدود یک تریلیون دلار معافیت مالیاتی به یک درصد ثروتمند جامعه را فراهم کرده است.

او همچنین جنگ آمریکا علیه ایران را غیرقانونی و مغایر قانون اساسی خواند و گفت در پی این جنگ، ۱۹ نظامی آمریکایی و هزاران غیرنظامی در ایران و مناطق دیگر کشته شده‌اند و صدها میلیارد دلار هزینه به آمریکا تحمیل شده است. سندرز افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی را از پیامدهای این جنگ دانست و خواستار توقف آن شد.

این سناتور آمریکایی با انتقاد از سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه تغییرات اقلیمی و مهاجرت، به آتش‌سوزی‌های گسترده، خشکسالی و افزایش دما اشاره کرد و گفت ترامپ تغییرات اقلیمی را فریبکاری منتسب به چین می‌داند. وی همچنین اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را به اقدامات خارج از کنترل، کشته‌شدن شهروندان بی‌گناه، بازداشت کودکان و ایجاد فضای رعب در جوامع مختلف متهم کرد و خواستار اصلاحات جامع مهاجرتی شد.

سندرز در بخش دیگری از سخنانش نسبت به نفوذ شرکت‌های بزرگ فناوری و توسعه بی‌ضابطه هوش مصنوعی هشدار داد. او گفت گسترش مراکز داده می‌تواند بحران‌های زیست‌محیطی را تشدید کند و هوش مصنوعی نیز حریم خصوصی، دموکراسی و سلامت کودکان را در معرض تهدید قرار می‌دهد. وی همچنین به هشدار برخی کارشناسان درباره احتمال خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان در صورت پیشی گرفتن از توانایی‌های انسانی اشاره کرد.

این سناتور آمریکایی در ادامه با انتقاد از نابرابری اقتصادی گفت یک درصد ثروتمند جامعه بیش از ۹۳ درصد پایین جامعه ثروت در اختیار دارد و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ سودآور حدود ۳۵۰ برابر کارکنان عادی درآمد کسب می‌کنند. به گفته سندرز، کمتر از یک هزار میلیاردر آمریکایی در سال گذشته ۲.۲ تریلیون دلار به ثروت خود افزودند، در حالی که دستمزد واقعی کارگران آمریکایی، با احتساب تورم، حدود ۲۵ دلار در هفته کمتر از ۵۳ سال پیش است.

وی همچنین با استناد به برآورد مؤسسه رَند گفت طی دهه‌های گذشته نزدیک به ۸۰ تریلیون دلار ثروت از ۹۰ درصد پایین جامعه به اقشار بالاتر منتقل شده است. سندرز تأکید کرد افزایش بهره‌وری و پیشرفت فناوری نتوانسته است به بهبود متناسب سطح زندگی کارگران منجر شود و اکنون در بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی به درآمد دو نفر نیاز است.

سندرز در پایان خواستار تبدیل حزب دموکرات به حزبی مدافع خانواده‌های کارگر شد و گفت این حزب نباید صرفاً به انتقاد از ترامپ بسنده کند، بلکه باید برای بهبود وضعیت درمان، اشتغال و مسکن مردم اقدام کند

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