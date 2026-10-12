به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده سابق ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه پیشین رشت، بامداد دوشنبه ۲۰ مهرماه پس از سال‌ها فعالیت در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی دار فانی را وداع گفت.

آیت‌الله قربانی در سال ۱۳۱۲ در روستای پنجاه آستانه اشرفیه متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در لاهیجان، سال ۱۳۲۹ برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم مهاجرت کرد و نزد استادان برجسته حوزه علمیه به فراگیری علوم دینی پرداخت.

وی در دوران تحصیل از محضر علمایی همچون آیت‌الله بروجردی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله گلپایگانی و علامه طباطبایی بهره برد و در زمینه‌های فقه، اصول، فلسفه، تفسیر و علوم قرآنی به فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تدریس پرداخت.

آیت‌الله قربانی فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۳۱ با پیوستن به جمع فدائیان اسلام آغاز کرد و در ادامه، با نهضت امام خمینی(ره) همراه شد. وی به دلیل فعالیت‌ها و سخنرانی‌های ضد رژیم پهلوی بارها از سوی ساواک بازداشت و زندانی شد و مدتی نیز از فعالیت‌های علمی و مذهبی محروم بود.

این عالم دینی در سال ۱۳۸۰ و پس از درگذشت آیت‌الله احسانبخش، با حکم آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت منصوب شد و سال‌ها در این جایگاه به فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

آیت‌الله قربانی از پژوهشگران و نویسندگان برجسته علوم اسلامی به شمار می‌رفت و ده‌ها اثر علمی و دینی از خود به یادگار گذاشت. کتاب‌های «به سوی جهان ابدی»، «اسلام و حقوق بشر»، «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»، «تفسیر جامع آیات‌الاحکام» و «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» از جمله آثار وی هستند.

با درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده علمی و مذهبی استان گیلان چشم از جهان فروبست. بر اساس اعلام صورت‌گرفته، جزئیات مربوط به زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین پیکر این عالم دینی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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