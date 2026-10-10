به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ چهارمین دوره «ایدههای برتر قرآنی» با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، آموزشی و تجربی معلمان قرآن و با هدف ایجاد بستری مناسب برای شبکهسازی، هماندیشی و تبادل تجربیات میان فعالان این حوزه برگزار میشود.
این رویداد در تلاش است با شناسایی ایدههای نوآورانه و کاربردی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش قرآن کریم در مدارس را فراهم کرده و از ظرفیت معلمان خلاق و صاحبنظر برای توسعه و بهبود شیوههای آموزش عمومی قرآن بهرهمند شود.
چهارمین دوره این رویداد در سه محور اصلی طراحی شده است که «ارائه راهکارهای اجرایی برای عملیاتیسازی ایدههای برگزیده دورههای گذشته»، «نگرشی نو نسبت به حفظ قرآن کریم در مدارس» و «نوآوری در شیوههای آموزش عمومی قرآن کریم» را شامل میشود.
از جمله اهداف مورد توجه در این دوره، حرکت از مرحله ایدهپردازی به سمت اجرای طرحهای کاربردی در محیطهای آموزشی است؛ رویکردی که میتواند زمینه بهرهگیری مؤثرتر از تجربیات موفق معلمان و گسترش روشهای خلاقانه در آموزش مفاهیم و آموزههای قرآنی به دانشآموزان را فراهم کند.
براساس اعلام برگزارکنندگان، پس از پایان مهلت ارسال آثار، طرحها و ایدههای دریافتی وارد مرحله بررسی و داوری خواهند شد و در نهایت، آثار برگزیده در همایشی ویژه ارائه میشوند. همچنین به صاحبان ایدههای برتر، جوایز مادی و معنوی اهدا خواهد شد.
این رویداد فرصتی برای معلمان قرآن فراهم میکند تا ضمن معرفی تجربیات و دستاوردهای آموزشی خود، در مسیر شناسایی چالشهای موجود و ارائه راهکارهای نوین برای تقویت آموزش قرآن در مدارس مشارکت داشته باشند.
علاقهمندان به شرکت در چهارمین دوره «ایدههای برتر قرآنی» میتوانند تا ۳۰ مهرماه جاری با مراجعه به نشانی زیر، از شرایط فراخوان و نحوه ارسال آثار اطلاع یافته و نسبت به ثبت ایدههای خود اقدام کنند.
نشانی ثبتنام و ارسال آثار نیز https://survey.porsline.ir/s/WlmeOak2 میباشد.
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