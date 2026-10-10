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چهارمین دوره «ایده‌های برتر قرآنی» با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه معلمان قرآن، توسعه روش‌های نوین آموزشی و ارتقای سطح آموزش عمومی قرآن کریم در مدارس برگزار می‌شود.