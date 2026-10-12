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یک روز عزای عمومی در گیلان و سه روز در لاهیجان اعلام شد

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵
کد مطلب: 1877234
یک روز عزای عمومی در گیلان و سه روز در لاهیجان اعلام شد

در پی ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده سابق ولی فقیه در گیلان و امام‌جمعه پیشین رشت، یک روز عزای عمومی در سراسر استان گیلان و سه روز عزای عمومی در شهرستان لاهیجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در پی ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، عالم ربانی، اندیشمند فرزانه و امام‌جمعه پیشین رشت، یک روز عزای عمومی در سراسر استان گیلان و سه روز عزای عمومی در شهرستان لاهیجان اعلام شد.

در پی ارتحال این عالم مجاهد و به پاس سال‌ها مجاهدت علمی، فرهنگی و دینی و خدمات ماندگار ایشان به مردم گیلان و کشور، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام شد.

همچنین به‌منظور گرامیداشت مقام علمی و معنوی حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی و ابراز همدردی با بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید، شهرستان لاهیجان نیز به مدت سه روز عزادار خواهد بود.

جزئیات مربوط به زمان و مکان آیین‌های تشییع، تدفین و بزرگداشت آن عالم ربانی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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