شیعیان بحرین با استواری، در راه آرمان فلسطین و حمایت از جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهند داد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شیخ حسین الدیهی، معاون جمعیت وفاق اسلامی بحرین، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با انتقاد شدید از عملکرد مقام‌های بحرینی در قبال شیعیان این کشور، بازداشت علمای شیعه، برگزاری «محاکمه‌های ساختگی»، طرح «اتهامات واهی» و محدودیت در فعالیت‌های دینی و مذهبی را محکوم کرد.

وی در همین راستا اظهار داشت که علمای شیعه در بحرین به‌دلیل دیدگاه‌های فکری، کتاب‌ها، خطبه‌ها و درس‌های دینی خود با پیگرد قضایی و محاکمه مواجه می‌شوند و جامعه شیعی این کشور نیز در نهادهای مختلف با محدودیت روبه‌رو است.

الدیهی با اشاره به وضعیت حقوق دینی شیعیان اظهار داشت که رژیم بحرین درصدد تصاحب حقوق شرعی پنج‌گانه هست و افرادی را که برای تحقق این حقوق تلاش می‌کنند، مجرم تلقی می‌کنند.

وی تأکید کرد که موقوفات جعفری در معرض تصرف قرار گرفته و درآمدهای حاصل از آنها مورد سوءاستفاده و سرقت قرار می‌گیرد.

معاون جمعیت وفاق اسلامی بحرین افزود که محدودیت‌ها به خطبه‌های نماز جمعه، درس‌های دینی و دیگر فعالیت‌های مرتبط با امور مذهبی نیز گسترش یافته و به گفته او، مقام‌های این کشور درصدد اعمال کنترل بر این عرصه‌ها هستند.

وی در ادامه، این اقدامات را بخشی از سیاستی دانست که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در بحرین و دیگر کشورهای منطقه دنبال می‌شود.

الدیهی با تأکید بر رنج و فشارهایی که بر شیعیان بحرین تحمیل شده است، اظهار داشت که آنان با وجود این شرایط، همچنان بر مواضع خود پایبند هستند و به دفاع از آرمان‌هایشان ادامه می‌دهند.

وی مسئله فلسطین را یکی از مهم‌ترین این آرمان‌ها برشمرد و تصریح کرد: شیعیان بحرین امروز به شدت از این ظلم رنج می برند، اما صبورند و در صحنه دفاع از آرمان های خود که مهم ترین آن مسئله فلسطین است وبه خاطر آن با مواضع قهرمانانه در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و حمایت از فلسطین و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا در مقابل حملات گناه آلودشان، در صحنه حضور دارند.

معاون جمعیت وفاق اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز مردم بحرین برای این موضع گیری باید پاسخگوی رژیم باشند. اما آنان با آزادگی، صبر واستواری این راه را ادامه خواهند داد.

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