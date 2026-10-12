به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ سید غلامرضا امیری امروز دوشنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در مرکز استان و شهرستان‌های گیلان اظهار کرد: این رزمایش با هدف پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری این رزمایش در شهرستان‌های مختلف استان افزود: رزمایش «جان‌فدا» فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جلوه‌ای دوباره از وفاداری آنان به ولایت و میهن است.

حضور اقشار مختلف مردم؛ جلوه‌ای از مشارکت فراگیر اجتماعی

سخنگوی رزمایش «جان‌فدا» استان گیلان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های شاخص این رویداد، حضور گسترده اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی است، گفت: کشاورزان، فرهنگیان، روستاییان، عشایر، ورزشکاران، اصحاب رسانه و دیگر گروه‌های مردمی، در کنار کودکان، نوجوانان، جوانان و میانسالان در این رزمایش حضور خواهند یافت تا تصویری فراگیر از مشارکت اجتماعی و پیوند مردم با ارزش‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ امیری با اشاره به اهمیت هویت فرهنگی و بومی استان تصریح کرد: استفاده از پوشش‌های بومی و محلی در نواحی مختلف شهرستان‌ها، یکی از جلوه‌های قابل توجه این رزمایش خواهد بود؛ جلوه‌ای که در کنار حضور اقوام، نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون، تنوع فرهنگی گیلان را در چارچوب وحدت ملی و همبستگی اجتماعی بازتاب می‌دهد.

وی ادامه داد: رزمایش «جان‌فدا» فرصتی برای نمایش آمادگی، انسجام و روحیه مسئولیت‌پذیری مردمی است و پیام اصلی آن، پایبندی به ارزش‌ها، دفاع از عزت و استقلال کشور و آمادگی برای صیانت از ایران در برابر تهدیدهای دشمن خواهد بود.

نقش‌آفرینی مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی

سخنگوی رزمایش «جان‌فدا» گیلان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی اظهار کرد: حضور داوطلبانه و آگاهانه مردم در این برنامه، نمادی از وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوند عمیق با سرنوشت کشور است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود.

سرهنگ امیری، حضور حماسی مردم را پاسخی کوبنده به تهدیدهای دشمن دانست و افزود: امروز دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و جنگ شناختی، در پی تضعیف انسجام ملی و اعتماد عمومی است؛ اما مردم گیلان همچون گذشته، با بصیرت و ولایت‌مداری، توطئه‌های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه رزمایش «جان‌فدا» تجلی پیوند ناگسستنی مردم و نیروهای مسلح است، تصریح کرد: این پیوند به معنای آن است که نیروهای مسلح با آمادگی کامل، مردم با حضور پرشور و دستگاه‌های مختلف با همراهی و هم‌افزایی، سپری مستحکم در برابر تهدیدهای دشمن تشکیل می‌دهند.

سخنگوی رزمایش «جان‌فدا» گیلان ادامه داد: امروز دشمن به‌خوبی می‌داند که ایران اسلامی تنها به توان نیروهای مسلح خود متکی نیست، بلکه ملتی بیدار و ولایت‌مدار پشتوانه این نظام است؛ ملتی که هرگز اجازه نخواهد داد کوچک‌ترین خدشه‌ای به امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور وارد شود.

برگزاری رزمایش در ساعات مختلف در شهرستان‌های گیلان

سرهنگ امیری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری رزمایش در نواحی مختلف استان گفت: زمان اجرای برنامه‌ها متناسب با شرایط و برنامه‌ریزی هر شهرستان متفاوت خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که مراسم در برخی نواحی صبح و در برخی دیگر عصر برگزار می‌شود و جزئیات اجرایی از سوی مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به شعار محوری «گیلان فدای ایران» افزود: حضور اقشار مختلف مردم از شهرها و روستاهای استان، در کنار نمایش جلوه‌های فرهنگ بومی و محلی، حامل این پیام روشن است که مردم گیلان با حفظ هویت فرهنگی خود، در دفاع از ایران، پاسداشت ارزش‌ها و صیانت از استقلال و امنیت کشور، خود را سهیم و مسئول می‌دانند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه رزمایش «جان‌فدا»

سخنگوی رزمایش «جان‌فدا» استان گیلان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد اظهار کرد: مواضع و اظهارات مسئولان دستگاه‌های مختلف طی روزهای اخیر، بیانگر عزم جدی، همراهی و هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رزمایش «جان‌فدا» است؛ همراهی ارزشمندی که نمادی از انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر تهدیدهای دشمن به شمار می‌رود.

سرهنگ امیری در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در کنار حضور پرشور و آگاهانه مردم، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات استان گیلان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

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