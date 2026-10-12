به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «نفحات من سیره ائمه اهل‌البیت(ع)» اثر «باقر شریف القرشی» به زبان آلمانی، ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، مروری گذرا بر عقاید و باورهای شیعه اثنی عشری است. نویسنده در این کتاب در نظر دارد تا صرف نظر از هر گونه استدلال و پرداختن به شبهات، اتهامات و اختلافات رایج میان مذاهب مختلف اسلامی به معرفی اجمالی و بیان چارچوب های فکری شیعه امامیه بپردازد.

نویسنده کتاب، چهل موضوع مختلف اعم از علت جعفری نامیده شدن پیروان این مذهب، تعداد و محل سکونت آنها در جهان، جایگاه تاریخی آنان در اسلام، عقیده آنان درباره خدا و قرآن و صحابه، نگاه آنان به مساله خلافت و امامت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و تبعیت از امامان علیه السلام را مطرح نموده و تلاش داشته تا از این رهگذر به موارد تمایز باورهای شیعه با عقاید سایر فرقه های اسلامی نیز نقبی زده باشد.

کتاب «نفحات من سیره ائمه اهل‌البیت(ع)» از سوی گابریل سیلیکس و فاضل شبر به زبان آلمانی، ترجمه شده و در قطع رقعی منتشر شده است.

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