سفیر ایران در واتیکان: سخنان روبیو علیه تمدن ایرانی برخاسته از جهل و تعصب است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، سخنان اخیر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در محوطه میراث جهانی آکروپولیس در آتن را «اقدامی غیراخلاقی و فتنه‌جویانه» توصیف کرد و گفت: او از این فرصت برای توجیه مواضع جنگ‌طلبانه و تهدید علیه سرزمین ایران، از روی استیصال استفاده کرده است. طبیعی است که تاریخ را نمی‌توان با تفسیرهای شخصی و غیرتخصصی دستخوش امیال سیاسی کرد.

وی تصریح کرد: تاریخ تمدن‌های بشری، عرصه خیال‌پردازی‌های سیاسی و داوری‌های برخاسته از جهل و تعصب نیست. تمدن‌ها حاصل هزاران سال اندیشه، فرهنگ، دانش و تلاش انسان‌هایی هستند که میراث آنان را نمی‌توان با چند ادعای سطحی، روایت تحریف‌شده یا سخنی بی‌پشتوانه انکار کرد.

تمدن ایرانی با روایت‌های تحریف شده خدشه‌دار نمی‌شود

سفیر کشورمان با تأکید بر جایگاه تاریخی و معنوی تمدن ایران گفت: تمدن کهن ایران در کتاب‌های مقدس جایگاهی برجسته و تاریخی دارد. در عهد عتیق، کوروش بزرگ، پادشاه ایران، با عنوان مسیح خداوند و برگزیده‌ای برای تحقق اراده الهی معرفی شده است. در کتاب‌های عزرا، دانیال و استر نیز از پادشاهان ایرانی، شکوه امپراتوری پارس و نقش آنان در سرنوشت ملت‌ها سخن رفته است. در اوستا، میراث معنوی ایران بر راستی، خرد، نیک‌اندیشی و مبارزه با دروغ و پلیدی استوار است.

وی افزود: این گواهی‌های دینی و تاریخی نشان می‌دهند که تمدن ایرانی نه‌تنها یکی از قدرت‌های بزرگ جهان باستان بوده، بلکه در تاریخ ادیان، اندیشه‌های معنوی و تحولات سرنوشت‌ساز بشریت نیز نقشی ماندگار داشته است.

سفیر کشورمان خاطرنشان کرد: تمدن ایران تنها میراثی از کاخ‌ها، پادشاهان و فتوحات نیست، بلکه میراثی از اندیشه، فرهنگ و معنویت است که ردپای آن در تاریخ ادیان جهان نیز دیده می‌شود.

مختاری تصریح کرد: تمدن پارس چنان جایگاه رفیعی در حافظه بشری دارد که با این‌گونه سخنان فاقد اعتبار، خدشه‌دار نمی‌شود، چرا که مورخان و دانشمندان صاحب‌صلاحیت در سراسر جهان، به‌خوبی با شکوه و سهم تمدنی ایران آشنا هستند.

وی افزود: تاریخ تمدن‌های بشری، عرصه داوری‌های شتاب‌زده، تعصبات قومی و برداشت‌های سطحی نیست، بلکه میراثی گران‌سنگ از اندیشه، فرهنگ، دانش و تجربه نسل‌های بی‌شمار است که شناخت آن نیازمند مطالعه عمیق، پژوهش مستند و نگاهی منصفانه و فارغ از پیش‌داوری است.

سفیر کشورمان تأکید کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند بدون آگاهی از ریشه‌های تاریخی، دستاوردهای فرهنگی و تحولات اجتماعی یک تمدن، درباره عظمت، اصالت یا جایگاه آن داوری معتبر کند. اظهارنظر بدون شناخت، نه نشانه دانایی، بلکه گاه جلوه‌ای از شتاب‌زدگی و اسارت در تعصب است.

وی ادامه داد: خردمندی آن است که انسان پیش از داوری، بیاموزد، پیش از انکار، تحقیق کند و پیش از ادعا، به شواهد معتبر مراجعه کند.

مختاری در ادامه تصریح کرد: تمدن‌ها را نمی‌توان با روایت‌های گزینشی، تبلیغات سیاسی یا معیارهای محدود امروز سنجید. هر تمدنی حاصل قرن‌ها تلاش، آفرینش و تعامل انسانی است و شناخت آن مستلزم بررسی همه‌جانبه تاریخ، فرهنگ و میراث مادی و معنوی آن است.

وی افزود: احترام به تاریخ تمدن‌ها از احترام به حقیقت آغاز می‌شود و نخستین نشانه فرهیختگی آن است که انسان مرز میان دانسته‌ها و نادانسته‌های خویش را بشناسد، زیرا سکوت آگاهانه در برابر آنچه نمی‌دانیم، خردمندانه‌تر از داوری قاطعانه درباره چیزی است که هرگز به‌درستی نشناخته‌ایم.

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