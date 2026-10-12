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پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به مناسبت ارتحال آیت‌الله قربانی لاهیجی

۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۰
کد مطلب: 1877300
پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به مناسبت ارتحال آیت‌الله قربانی لاهیجی

آیت الله رمضانی در پیامی ارتحال آیت الله قربانی لاهیجی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی، ارتحال آیت الله «زین العابدین قربانی لاهیجی» نماینده پیشین ولی‌فقیه در گیلان، امام جمعه سابق رشت و عضو چهار دوره مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر ارتحال عالم و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی (طاب ثراه)، موجب تأسف و تأثر گردید.

آن فقید سعید از محضر اساتید و بزرگانی چون حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی و علامه طباطبایی (رحمه‌الله علیهم) و دیگر اساتید بزرگ حوزه علمیه بهره بردند و سالیان زیادی از عمر با برکت خود را در راه تحصیل، تدریس در حوزه و دانشگاه، تألیف، تبلیغ و نشر احکام اسلام عزیز و معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و ارشاد مؤمنان صرف نمودند و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشتند که برای جامعه طلاب و حوزویان و عموم محققین، سرمایه‌ای علمی و ماندگار به شمار می‌رود.

ایشان در دوران حکومت طاغوت، متأثر از شهید نواب صفوی (رحمه‌الله علیه)، در رکاب امام راحل (قدس سره) در مبارزات علیه حکومت ستمگرانه حضور داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در مسئولیت‌های متعددی همچون نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان، عضویت چندین دوره در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه و جماعت لاهیجان و رشت و همچنین ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان، یار و یاور امام کبیر و امام شهید (اعلی الله مقامهما) بودند و با روحیه انقلابی و تعهد دینی در خدمتگزاری به مردم شریف استان گیلان در سنگرهای مختلف اهتمام داشتند و زحمات زیادی را متحمل شدند.

اینجانب ارتحال آن عالم خدوم و محقق برجسته حوزه و دانشگاه را به بیت مکرم و عموم مردم شریف و شهیدپرور استان گیلان، حوزه‌های علمیه، اساتید، علما و دانشگاهیان، تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند منان برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای جمیع بازماندگان و داغدیدگان و ارادتمندان، به‌ویژه بیت شریف، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

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پایان پیام/ ۲۶۸

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