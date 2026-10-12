برگزاری یک نمایشگاه کتاب متفاوت در حرم امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ در ابتکاری ارزنده کتاب «خون دلی که لعل شد»؛ خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیّد علی خامنه‌ای از زندانها، تبعید و مبارزات قبل از انقلاب اسلامی بصورت نمایشگاه تصویری در حرم مطهر رضوی برای زائرین به نمایش درآمد.

کتاب «خون دلی که لعل شد» از آثار مورد استقبال سالهای اخیر درباره رهبر شهید انقلاب اسلامی است که به زبان‌های گوناگون نیز ترجمه شده و به دیگر کشورها نیز راه یافته است. اکنون این کتاب الهام بخش در ابتکاری قابل توجه به صورت نمایشگاه تصویری در رواق دارالعباده حرم مطهر رضوی در معرض دید و خواندن زائرین امام رضا (ع) قرار گرفته است.

ده‌ها تصویر طراحی شده بر اساس وقایع کتاب با استفاده از هوش مصنوعی در قالب تابلوهای بر روی شاسی همراه با چند خطی از خاطره مرتبط با تصویر، امکان یک دور مرور کتاب را به همگان می‌دهد.

این نمایشگاه با تلاش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب شعبه مشهد و نیز معاونت تبلیغات حرم مطهر رضوی دایر گردید و با استقبال خوب زائران همراه بوده است.

رواق دارالعبادة حرم مطهر رضوی از مکان‌های اختصاص یافته برای مطالعه زائرین یا ایستگاه مطالعه است که در مسیر رواق دارالذکر، مدفن امام شهید انقلاب اسلامی قرار دارد و روزانه زائرین در مسیر تشرف به زیارت از این نمایشگاه کتاب نیز دیدن می‌کنند.