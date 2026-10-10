اختتامیه دوره قرآنی «طرح بشری» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه کلاس‌های آموزشی تخصصی قرآن کریم در قالب طرح «بشری» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت روز شنبه، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در مسجد شهید بهشتی این مرکز برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور ۱۰۰ نفر از فرزندان کارکنان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) و با هدف ارتقای مهارت‌های قرائت و حفظ قرآن کریم و تقویت انس نسل جوان با آموزه‌های وحیانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت در این مراسم با تأکید بر اهمیت انس با قرآن کریم در تربیت نسل جوان، اظهار کرد: آشنایی و مأنوس شدن فرزندان با قرآن کریم، زمینه‌ساز رشد اخلاقی، تقویت ایمان و شکل‌گیری شخصیت دینی آنان است.

وی با اشاره به نقش خانواده و محیط‌های آموزشی در تربیت قرآنی فرزندان، افزود: فراهم کردن زمینه آموزش قرآن کریم و تشویق نوجوانان به فراگیری معارف الهی، گامی مؤثر در پرورش نسلی متعهد، اخلاق‌مدار و پایبند به ارزش‌های اسلامی است.

رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت همچنین بر تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت قرآن کریم تأکید کرد.

یادآور می‌شود، در پایان این مراسم، ضمن اعلام پایان دوره آموزشی طرح «بشری»، از نفرات برتر کلاس‌ها با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.



------------------------

پایان پیام/۳۴۴