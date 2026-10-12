به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ برگزاری نشست‌های هفتگی فقهی، اعتقادی و تبلیغی در مرکز تحقیقات اسلامی حوزه علمیه مشهد مقدس سالها است که به همت آیت‌الله اشرفی شاهرودی از علمای برجسته و اساتید نامدار حوزه خراسان برقرار است و از کانون‌های علمی در سطح حوزه‌های علمیه مشهد و قم شناخته می‌شود.

در یکی از آخرین نشست‌های این محفل علمی، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب از چهره‌های فعال در زمینه گفتگوی ادیان و رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب حاضر شد و به بیان تجارب خود از سفرهای خارجی و ارتباط تبلیغی با ملل و نحل در دنیا پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین نواب در ابتدا با یادآوری نقش علمای شاهرود در نجف اشرف و تأثیر ایشان در برخی فتاوای مرحوم ‌آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم درباره طهارت اهل کتاب، از مقام و تبار علمی آیت‌الله اشرفی شاهرودی تجلیل کرد.

او افزود: تلاش می‌کند تا حاصل تجارب خود را که نتیجه 700 سفر خارجی است را در اختیار طلاب و علاقه‌مندان قرار دهد.

وی بیان داشت: بنده به عنوان یک طلبه از نسل عالمان دوران صفوی و نوادگان مرحوم صاحب حاشیه بر معالم، که نُواب حاکمان به شمار می‌آمدند، همواره به شوؤن طلبگی ملتزم بوده‌ام اما بر اساس تجربیات و مشاهداتم می‌گویم لازم است با دقت در فهم تغییر موضوعات، تغییر حکم در موارد مورد نیاز را دنبال کنیم.

این فعال گفتگوی ادیان و مذاهب اسلامی یادآور شد: پرهیز از اهل کتاب توسط شیعیان و مسلمانان در دوره ای با این استدلال همراه بود که مانع از دسترسی جهان کفر و غربی‌ها به جامعه شیعه و تغییر و استحاله آن شود اما اکنون که غرب از افکار اسلام و معنویت شما هراس دارد و از نزدیکی به شما می‌ترسد چه باید گفت؟

او افزود: الآن آنها از استدلال قدرتمند اسلام می‌ترسند و کسی به دنبال افکار نژادپرستانه صهیونیست‌ها و غربی ها نیست و جذابیتی در دنیا ندارد از این رو جوانان و دانشجویان خود را از اسلام می‌ترسانند و اسلام را مساوی داعش و خشونت معرفی می‌کنند با این وجود باز هم الآن کسی در دنیا مسلمان را با داعشی یکی نمی‌داند.

خانم کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت ما داعش را درست کردیم به عنوان یک نسخه بدلی اما خوشبختانه با همراهی جهان اهل‌سنت داعش مطرود شد و جوامع اهل‌سنت گفتند، فکر تکفیری، تفکر اهل‌سنت نیست و با وجود آنکه چهره خون‌ریز داعش را برجسته کردند اما ضربه‌ای به نفوذ اسلام در جهان نخورد. در آن سال قرآن سوزی در آمریکا، فروش قرآن بیشتر شد و این نمونه‌ها نشان از توسعه روزافزون دین و اسلام در دنیا دارد. در حال حاضر طالبان که حرکتی افراط‌گرا به شمار می‌آید اما خود در مقابل داعش می‌داند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نواب در بخش دیگری از بیان تجارب و خاطرات خود گفت: آقای پاپ فرانسیس، پاپ قبلی که فوت شد روابط زیادی با من داشت و به خوبی من را می‌شناخت؛ یکبار به من گفت: ما نسبت به شما حسودی می کنیم! در میان ما مسیحیان اگر یک نفر مسیحی خوب باشد، نهایت ایمان دارد اما شما مسلمانان ایمان دارید به همراه عمل صالح. و رابطه ایمان با عمل صالح مثل رابطه شاخه و میوه است. مثلا این روزه‌ها و نمازهای جماعت چندهزار نفری شما باعث رشد و تقویت جامعه ومردم شما می شود. آقای پاپ[فرانسیس که درگذشت] حتی ریزه‌کاری های فعالیت های مسلمانان را دنبال میکرد.

اما پاپ قبل از او که استعفاء داد در یک دیدار به من می‌گفت: من با این سن و ناتوانی جسمی چگونه کلیسای فاسد را نجات دهم! او می‌گفت در یکی از سفرها به کشوری کاتولیک، دختری 12 ساله از فیلیپین خود را به او می‌رساند و می‌گوید چرا من باید با این سن کم برای نان مجبور به تن فروشی باشم؟ پاپ به من گفت بعد از این برخورد، متن سخنرانی خود را عوض کردم و در مقابل عموم گفتم ما مقصریم؛ مقصود از این خاطره این است که بدانیم جهان مسیحی و نهاد روحانیت آن با وجود زرق و برق فراوان، گرفتاری‌های زیادی دارد.

رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار داشت: رفتار ما با دیگران از ادیان و ملل دیگر مسئله مهمی در این شرایط است و خوشبختانه کتابهای خوبی توسط علمای شیعه نگارش یافته است. از جمله فصلی از کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی و نیز آثار برخی علمای شیعه لبنان در این باره نوشته اند. لذا سؤالی که در حال حاضر مطرح می‌شود تکلیف ما در قبال این شرایط جهانی است و اینکه تکلیف چیست؟ آیا باید همچنان نگاه تحریمی به پیروان دیگر ادیان و ملل داشته باشیم؟ به نظر من در تعامل با دنیا باید نگاه تبلیغی داشته باشیم نه نگاه تبشیری.

بطور مثال طلبه باسواد، متدین و زبان‌دان داشته باشیم می توانیم در هر ایالت آمریکا که برخی بیشتر از همسایگان ما تا 20 میلیون جمعیت دارند مؤثر واقع شویم. فراموش نکنیم رهبر شهید می‌گفت ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم و هیآت حاکمه آمریکا هستند که با ما دشمنی دارند.

بطور مثال یکی از فعالان مسلمان که از زمان شهید چمران در آمریکا زندگی می‌کند با اینکه روحانی نیست اکنون در یکی از ایالت های آن کشور نماز جماعت برپا می‌کند و از همسر آمریکایی که مسلمان شیعه شده است فرزندان زیادی دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نواب تأکید کرد: اگر دعوت درست به مردم جهان برسد قبول خواهند کرد و زمینه پذیرش زیاد است. فراموش نکنیم جوانان خود ما که اکنون با آسیب‌های زیادی مواجه هستند از جوانان قبل از انقلاب که بدتر نیستند اما امام با پانزده سال کار فکری و تربیتی همه چیز را تغییر داد. برادر خود من 32 سال پیش در بوسنی شهید شد. این کشور سالها در اختیار شرق و غرب بود و در همیشه در میانه کفر و الحاد شرق و غرب قرار داشت. حتی جنگ جهانی اول از بوسنی شروع شد و سه بار در قرن گذشته مورد هجوم قرار گرفتند اما فرصت برای دیانت که آغاز شد توجه به نماز و حجاب برگشت. اکنون سارایوو پایتخت بوسنی حدود 300 هزار جمعیت دارد اما نمازجمعه‌های شلوغ تر از برخی شهرهای ما دارد! در روسیه شاید منطقه‌ای نباشد که دعوت به اسلام در آن فراگیر نشده باشد.

در فیلیپین به یک منطقه خطرناک و معروف به ناامنی رفتم برای افتتاح مسجدی که رسم بود گروه های مسلح اسلحه هدیه می‌آوردند! امام جماعت آنجا گفت این جمعیت که امروز برای افتتاح مسجد آمده‌اند به برکت امام خمینی است.

در اندونزی هم به همین گونه است. در سنگاپور چندسال پیش یک آمریکایی را که به دختری سنگاپوری تعرض کرده بود چند پلیس این کشور حد زدند! که موجب تیرگی روابط سنگاپور و آمریکا شد. زیرا همه از فساد اخلاقی بیزارند. در تایلند که به برخی مسائل شهرت یافته است، یکبار جشن به پا کردند برای امحاء و نابودی نوارهای مستهجن و با لودر از روی آنها رد شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نواب خاطرنشان کرد: میان بازگشت به اسلام و بازگشت به ارزش‌ها باید تفاوت قائل شویم. الآن بازگشت به ارزش‌های اخلاقی در میان پیروان ادیان زیاد شده است و هرچه بیشتر شود در واقع به مرکز حقیقی ارزش‌ها یعنی اسلام نزدیک تر می‌شوند این رویکرد مغتنم است.

در ایالت میشیگان آمریکا، شهری در حومه دیترویت مرکز ایالت قرار دارد که لبنانی‌هایی که در طول سالهای گذشته به آمریکا مهاجرت کرده‌اند در اینجا اقامت دارند و تابلوهای عربی بیشتر از تابلوهای انگلیسی است! در انتخابات آمریکا کاندیداها برای کسب رأی مسلمانان به این منطقه می‌آیند. یکی از کاندیداها که بعدا انتخاب شد گفت هر گروه مهاجری که به آمریکا آمد یک مشکل و آسیبی با خود آورد به جز مسلمانان. مسلمانان برای ما ادب آوردند. هیچ مسجد مسلمانی موجب شرارت و ایجاد مشکل نشد.

شیکاگو به یک مدرسه اهل‌سنت پاکستانی رفتم. مدیر دبیرستان به خود من گفت رئیس پلیس ایالت آمده و گفته باید بچه های ما را هم در این مدرسه ثبت نام کنی چون من رئیس پلیس هستم و خبر دارم در دیگر دبیرستان‌های ایالت خشونت و فساد چقدر زیاد است و پاک ترین و نظیف ترین و امن ترین دبیرستان همین است.

حال با این وضعیت و موضوعات نباید مناسبات موضوع و حکم ما تغییر کند یا باید درگیر نگاه صد سال پیش باشیم؟

چهل سال پیش به آمریکای جنوبی رفتم آن زمان هنوز ایران مثل امروز رسانه اسپانیولی زبان نداشت. امام زنده بود آنجا به من گفتند ما فرزندان روح الله ایم نه شراب می خوریم و نه دروغ می گوییم با خوشی شما خوشحال و با ناراحتی شما ناخوشیم؛ اینطور به ما علاقه دارند. گفتم شما چطور باخبر می‌شوید در حالی که راهی برای شنیدن اخبار ایران ندارید؟ گفتند هر زمان رادیو و رسانه‌های امریکا با شدت به شما ناسزا می‌گویند متوجه می‌شویم یک پیروزی به دست آورده اید.

رفتم به آرژانتین یک کارگر ساده گمرک در حال بار زدن گندم برای ایران بود؛ گفتم شنیدم شما تا سه نسل بعد 125 سال دیگه به بانک توسعه بدهکاراید؛ نه استاد دانشگاه بود بلکه یک کارگر ساده بود؛ گفت تا آرژانتین یک خمینی پیدا نکند درست نمی‌شود.

در شیلی کنار دریا دیدم فردی در حال فروختن کارت پستال است هرچه گفتم از کجا هستیم نشناخت اما وقتی گفتیم از جایی هستیم که خمینی از آنجاست شناخت. بی نام خمینی این انقلاب در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست.

مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان گفت: بر این اساس ظاهرا صحنه فقهی تغییر کرده، ظاهرا موضوع تغییر کرده و ظاهرا حکم هم تغییر می‌کند. وی خاطرنشان کرد: با این تحولات در دنیا و روند قدرت و معنویت اسلام بدانیم با برخی اتفاقات مانند کشف حجاب‌ها و روسری برداشتن‌ها مشکلی برای حرکت اسلام پیش نخواهد آمد.